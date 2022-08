A 15 ans, Bryce James a déjà une offre d’une université

Beaucoup moins médiatisé que son grand frère Bronny, Bryce James aurait un potentiel plus intéressant selon des scouts. A 15 ans, il est encore difficile de se faire une idée, mais le deuxième fils de LeBron James a révélé dimanche qu’il avait déjà reçu une offre d’une université. Il s’agit de Duquesne, une fac’ située en Pennsylvanie, à Pittsburgh plus précisément.

Ancienne université de TJ McConnell, elle a formé Norm Nixon et Mike James pour citer les plus connus. En attendant, il joue au lycée de Sierra Canyon où son grand frère sera « senior » cette saison.

Quant à Bronny justement, il n’aura que l’embarras du choix pour choisir sa fac’ puisqu’il est sur les tablettes de Duke, UCLA, USC, Michigan, Ohio State et Oregon. Et on peut désormais ajouter Memphis, l’équipe entraînée par Penny Hardaway.