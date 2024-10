Kenny Atkinson crie sur Evan Mobley pour qu’il soit agressif en attaque

Les Cavaliers ont facilement dominé les Lakers et le meilleur marqueur de Cleveland, dans cette partie, fut Evan Mobley. Ce n’est pas un hasard puisqu’on sait que Kenny Atkinson veut placer l’intérieur au centre de son attaque.

Pas seulement pour shooter plus. Mais aussi pour remonter le ballon après un rebond défensif. « Si je ne le fais pas, il va me crier dessus », confirme le joueur des Cavaliers. Les remontées de balle, Evan Mobley en a déjà effectué 39 depuis le début de saison et s’il continue sur ce rythme, il battra son record personnel en décembre…

« Il me donne les moyens pour que j’attaque, que je sois agressif, que je cherche à marquer des points pour nous », poursuit Evan Mobley. « Il faut chercher à marquer », répète Kenny Atkinson à son intérieur.

Une évolution à la Giannis Antetokounmpo ?

C’est pourquoi il remonte plus le ballon, joue davantage de pick-and-roll aussi et le voici à 19.2 points de moyenne à 56% de réussite au shoot, en seulement 29 minutes. Il est libéré par les consignes de son coach et utilise enfin tout son potentiel.

« Il a une attitude de type ‘fuck you’ cette année », estime Tristan Thompson. « L’été a été positif pour sa progression. Il sait qu’il est bon, et parfois, il faut avoir cette confiance arrogante en soi-même. Avant, il jouait un peu timidement. Maintenant, il sait qu’il est un problème pour les autres. »

Cette éclosion offensive fait penser à ce « que Giannis Antetokounmpo fait » juge Kenny Atkinson. Le Grec aussi fut timide en début de carrière, avant de devenir le monstre, le MVP qu’il est désormais. C’est prometteur.

« Il y a certains intérieurs dans la ligue qui peuvent seulement aller dans la raquette, encore et encore. S’il fait ça, avec un meilleur shoot à 3-pts, sur lequel il travaille, il n’aura aucune limite », conclut l’entraîneur de Cleveland, alors qu’Evan Mobley tourne pour l’instant à 50% de loin depuis le début de saison, après huit tentatives.

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 34 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.8 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 31 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 2024-25 CLE 5 29 56.7 50.0 88.9 1.4 6.8 8.2 2.2 3.2 1.2 2.2 2.0 19.2 Total 203 33 54.5 27.2 68.6 2.2 6.6 8.8 2.8 2.5 0.8 1.9 1.6 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.