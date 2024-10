Toujours invaincus, les Cavaliers ne font qu’une bouchée des Lakers

C’est toujours l’attraction quand LeBron James (26 points, 6 rebonds) revient à Cleveland. Encore plus quand ses Lakers sont compétitifs et qu’ils retrouvent une équipe des Cavaliers qui l’est tout autant.

Le problème, c’est que les retrouvailles entre le « King » et sa franchise de coeur ont tourné à la correction, puisque les coéquipiers de Evan Mobley (25 points, 5 rebonds), Donovan Mitchell (24 points, 7 passes, 3 interceptions) et Jarrett Allen (20 points, 17 rebonds) ont donné une leçon de basket à Los Angeles : 134-110 !

Tout s’est joué dans le premier quart-temps et au bout de cinq minutes. Moment choisi par les Cavaliers, lancés par un Donovan Mitchell agressif et adroit, pour dynamiter la défense des Lakers à coup de 3-points et de paniers en contre-attaque. La réussite des Cavs est insolente et ils se permettent même de pilonner dans la raquette avec Evan Mobley et Jarrett Allen pour ponctuer en beauté cette démonstration de force collective (43-22).

L’écart est donc creusé et, tout au long de la rencontre, Los Angeles tentera –en vain– de recoller, sans revenir sous les 10 points, en insistant avec LeBron James et Anthony Davis, les deux seuls joueurs inspirés côté Californien. Il faut dire que Cleveland était beaucoup trop armé collectivement, avec Donovan Mitchell mais également Jarrett Allen, Evan Mobley ou même Caris LeVert en sortie de banc. L’armada de l’Ohio poursuit ainsi son sans-faute en ce début de saison et, ce, en développant un basket rythmé, agréable et léché (134-110).

À RETENIR

– Cleveland plie l’affaire en un quart-temps. Nouvelle victoire maîtrisée pour les Cavaliers, qui n’auront pas vraiment eu à forcer leur talent pour venir à bout de ces Lakers pourtant séduisants depuis la reprise. À domicile, le quatuor star de Kenny Atkinson a mis l’équipe sur de bons rails très tôt dans la partie et, ensuite, il n’y a plus eu de suspense. Une perf’ impressionnante de la part des Cavs, dominateur dans la peinture et inarrêtables derrière l’arc, en plus de punir à outrance les erreurs des « Purple & Gold », finalement assez nombreuses.

– Les premiers points de Bronny James. C’est à peu près tout ce qu’il y a à retenir de la soirée des Lakers : Bronny James est entré en jeu dans le quatrième quart-temps « grâce » à l’écart conséquent et il en a profité pour inscrire ses 2 premiers points de la saison (avec également 2 passes et 1 interception en 5 minutes). Sous les encouragements d’un public qui l’a en quelque sorte vu grandir quand papa LeBron enchaînait les exploits, le natif d’Akron (lui aussi…) se rappellera longtemps de cette soirée forte en symbole, sous les yeux de son père justement, assis sur le banc pendant le « garbage-time ».

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.