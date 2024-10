Yao Ming quitte la présidence de la fédération chinoise

Depuis 2017, Yao Ming était l’homme fort du basket chinois. À la fois président de la ligue de basket chinoise et de la fédération chinoise, l’ancien premier choix de Draft était investi à tous les niveaux.

Le problème, c’est que les derniers 18 mois ont été très compliqués pour le basket dans l’Empire du milieu.

Dans le championnat chinois, il y a ainsi eu des histoires de matchs arrangés l’an passé, et Yao Ming avait été éjecté de la présidence de la ligue, tout en restant à la tête de la fédération. Mais il vient aussi de quitter ce deuxième fauteuil, « sur la base de considérations liées au développement du basket chinois » et pour se consacrer à des « projets personnels », a-il ainsi fait savoir l’instance ce jeudi, comme le rapportent l’AFP et L’Equipe.

Une crise de résultats

Deux ans avant la fin de son mandat, l’ancien joueur des Rockets « prend ses responsabilités » en déplorant « les résultats de la sélection nationale qui n’ont malheureusement pas répondu aux attentes ».

Chez les hommes, les temps sont en effet difficiles, la Chine ne s’étant pas qualifiée pour les Jeux olympiques 2024 après avoir fini à la 29e place (sur 32) lors de la Coupe du monde 2023.

Chez les femmes, il y a par contre eu une médaille d’argent à la Coupe du monde 2022, avec notamment une victoire face à la France en quart de finale, mais ça n’a pas été suivi d’effet, les Chinoises n’ayant pas réussi à sortir des poules lors des JO de Paris, doublées d’un petit point par la Belgique au « point average » du meilleur troisième.

Guo Zhenming, son vice-président, va désormais prendre la relève, avec la très lourde mission de réaliser les réformes nécessaires pour aider la Chine à devenir un poids lourd du basket mondial.