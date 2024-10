Steven Adams en impose déjà dans la raquette des Rockets

Même si le retour de Lonzo Ball a occupé le devant de la scène, le meneur des Bulls n’est pas le seul à revenir après une longue indisponibilité. Cette semaine, c’était au tour de Steven Adams de revenir sur les parquets, et c’était face aux Spurs. Le nouveau pivot des Rockets n’avait plus foulé un terrain depuis janvier 2023, soit 645 jours !

« C’était tout simplement bon de revenir, et le parcours a été long », a réagi Steven Adams. « Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c’est plaisant d’être sur le terrain avec les garçons, surtout dans une nouvelle équipe. Comme j’ai été transféré au milieu d’une blessure ou d’une rééducation, c’est bien de jouer avec l’équipe,. C’est différent de discuter avec vos coéquipiers et de jouer avec eux. »

Ses écrans apportent 16 points face aux Spurs

Pour sa première, Steven Adams a fait du Steven Adams : 6 points à 100% aux tirs en 14 minute, et ses écrans ont généré 16 points ! De quoi ravir son coach, Ime Udoka, qui parlait de lui comme d’un 6e titulaire avec la possibilité de l’associer à Alperen Sengun.

« Ceux pour qui il pose des écrans vont avoir des ouvertures. Il est très bon avec ses angles et en utilisant son corps pour ouvrir les gars, et il est très bon sur le rebond offensif aussi. Il faut donc tenir compte de lui côté fort et côté faible et, plus encore, s’il n’a pas le ballon, il peut libérer de l’espace pour d’autres joueurs. »

Face aux Spurs, il a même réussi une claquette au-dessus de Victor Wembanyama, qui n’arrivait pas à le repousser. « J’ai eu de la chance qu’il ne saute pas » estime l’ancien de Memphis. « C’était bizarre de se retrouver sur le terrain face à lui. C’est un joueur unique. Je l’ai bloqué sur un lancer-franc et le ballon a rebondi, et il l’a attrapé avec son bras. Je le tenais pourtant comme ça et j’ai vu son bras au-dessus. Je me suis dit que c’était dingue ».

Une reprise en douceur

Pour l’instant, Steven Adams devra se contenter de bouts de match, avec des séquences de cinq minutes.

« Il s’est déplacé un peu lentement, comme on pouvait s’y attendre. Mais c’est à cela que servent le camp d’entraînement, la présaison et les matchs de début de saison. Pour se mettre en jambes », conclut Ime Udoka. « Son intelligence de jeu et la communication sont présentes dès le premier jour avec lui. On voit l’espace qu’il crée pour les autres. Cette partie sera toujours là, il s’agit plus de se mettre en jambes et de se préparer. Mais il est très productif dans les minutes qu’il a jouées en présaison et en début de saison et les résultats le montrent. »