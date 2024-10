Lonzo Ball enfin de retour dans le grand bain

La victoire des Pelicans face à Chicago n’a pas été seulement marquée par la blessure de Dejounte Murray. Ce fut aussi le grand retour officiel de Lonzo Ball, plus de 1 000 jours après son dernier match de saison régulière et après trois opérations du genou.

Le meneur de jeu des Bulls est entré dès le premier quart-temps et a terminé avec 5 points, 4 passes et 2 rebonds en 14 minutes. « Ce fut assez semblable à la présaison », commente le joueur. « J’avais les mêmes minutes et les mêmes tirs. J’ai simplement essayé de profiter le plus possible de mon temps de jeu. »

Le bonheur simple

Jusqu’à nouvel ordre, Lonzo Ball ne pourra pas espérer plus de quinze minutes de moyenne. C’est peu mais il doit s’habituer. « Il a réussi à accepter que c’était sa nouvelle norme », glisse Billy Donovan. « Je veux jouer mais je dois écouter le staff », ajoute l’ancien des Lakers.

Son dernier match datait du 14 janvier 2022, soit presque trois ans. Dès lors, même s’il n’a qu’un quart d’heure pour s’exprimer, il faut le prendre. « Je suis heureux d’être sur le parquet. Le coach m’appelle et j’essaie de lui donner de bonnes minutes », conclut-il.

Lonzo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 52 34 36.0 30.5 45.1 1.3 5.6 6.9 7.2 2.3 1.7 2.6 0.8 10.2 2018-19 LAL 47 30 40.6 32.9 41.7 1.2 4.2 5.3 5.4 2.4 1.5 2.2 0.4 9.9 2019-20 NOP 63 32 40.3 37.5 56.6 1.1 5.0 6.1 7.0 2.0 1.4 3.1 0.6 11.8 2020-21 NOP 55 32 41.4 37.8 78.1 0.6 4.2 4.8 5.8 1.9 1.5 2.2 0.6 14.6 2021-22 CHI 35 35 42.3 42.3 75.0 1.0 4.4 5.4 5.1 2.4 1.8 2.3 0.9 13.0 Total 252 33 40.0 36.4 57.8 1.0 4.7 5.7 6.2 2.2 1.6 2.5 0.6 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.