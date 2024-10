Premier match, première blessure pour Dejounte Murray aux Pelicans

Tout heureux de retrouver son « poste naturel » à la mène chez les Pelicans, Dejounte Murray a été maladroit (4/15) pour sa première sortie officielle avec La Nouvelle-Orléans, qui devait faire sans Zion Williamson, malade.

Cela n’a pas empêché l’équipe de Willie Green de dominer les débats, derrière les 33 points de Brandon Ingram et le « double-double » de sa recrue estivale, à 14 points, 10 passes et 8 rebonds.

Le problème, c’est que malgré la victoire, le match s’est mal fini pour l’ancien All-Star des Spurs…

Sur un tir en toute fin de match, Dejounte Murray a ainsi été gêné lors de sa réception par Zach LaVine, et il est donc tombé. Néanmoins, la chute n’était pas particulièrement violente, le meneur pouvant se rattraper.

Le souci, c’est qu’on voit le meneur de jeu se tenir immédiatement la main et ne pas vouloir être tenu par cette main, alors que ses coéquipiers l’aident à se relever. Il semble ainsi s’être fait mal lorsqu’il a tenté d’amortir sa chute. Difficile toutefois d’imaginer un gros problème lors de ce choc qui semble assez anodin à l’image.

Sauf que dans la foulée, Shams Charania assure que les Pelicans craignent une fracture au niveau de la main gauche pour Dejounte Murray. Il faudra attendre des examens plus précis, mais ça ressemble à un premier cauchemar pour les Pels, qui pourrait être obligé de devoir faire sans leur meneur plusieurs semaines.

« On espère que ça ne sera pas trop long » commentait CJ McCollum. « Il m’a regardé et m’a dit qu’il y avait un problème avec sa main. Je ne savais pas quelle était la gravité de la situation. Mais il a simplement dit : ‘Il y a un problème avec ma main’. Il a continué à jouer. Et il a bien joué, compte tenu des circonstances ».

