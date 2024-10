Un pari raté. C’est ce qui pourrait définir les deux années de Dejounte Murray aux côtés de Trae Young à Atlanta.

Après un bilan équilibré en 2023 (41 victoires – 41 défaites) et un négatif en 2024 (36 victoires – 46 défaites), le meneur est prêt à reprendre l’organisation de l’attaque des Pelicans. Le joueur de 28 ans souhaite ainsi rendre meilleurs ses coéquipiers, en commençant par Zion Williamson, qu’il veut aider à passer un cap. Ce dernier, qui s’était déplacé pour accueillir Dejounte Murray lors de sa première conférence de presse cet été, s’est montré enthousiaste de l’arrivé du joueur, élu « All-Star » en 2022 : « Dejounte, je l’ai déjà dit auparavant, c’est un tueur ».

Un équilibre à trouver

Frustré par son rôle chez les Hawks, Dejounte Murray souhaite retrouver des automatismes plus naturels au sein de l’attaque des Pelicans : « À Atlanta, j’étais dans le « corner » et sur les ailes, et j’ai fait du mieux que j’ai pu. Ici, ils me permettent de jouer à mon vrai poste. Jouer meneur. Tout organiser et rendre les autres meilleurs. Faire ce que je sais faire de mieux ». La meilleure saison à la passe du meneur avait d’ailleurs eu lieu en 2022 à San Antonio, avec une moyenne de 9.3 offrandes par match.

David Griffin, vice-président des Pelicans, a affirmé lors du « media day » que l’équipe actuelle était « plus talentueuse que jamais », avec en effet trois joueurs déjà « All-Star » : Zion Williamson (2021, 2023), Brandon Ingram (2020) et Dejounte Murray (2022). Avec également CJ McCollum et des « role players » précieux comme Herb Jones ou Trey Murphy III, les Pelicans ont des atouts pour grimper dans la hiérarchie de la conférence Ouest.

Reste à trouver un équilibre car CJ McCollum, Brandon Ingram mais également Zion Williamson aiment avoir le ballon dans les mains, et les Pelicans se sont dégarnis sous le cercle en laissant filer Jonas Valanciunas.

Dejounte Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SAN 38 9 43.1 39.1 70.0 0.2 1.0 1.1 1.3 0.8 0.2 1.0 0.2 3.4 2017-18 SAN 81 22 44.3 26.5 70.9 1.4 4.3 5.7 2.9 1.9 1.2 1.7 0.4 8.1 2019-20 SAN 66 26 46.2 36.9 79.8 1.1 4.8 5.8 4.1 2.2 1.7 1.9 0.3 10.9 2020-21 SAN 67 32 45.3 31.7 79.1 0.9 6.2 7.1 5.4 2.0 1.5 1.8 0.1 15.7 2021-22 SAN 68 35 46.2 32.7 79.4 1.2 7.1 8.3 9.2 2.0 2.0 2.7 0.3 21.2 2022-23 ATL 74 36 46.4 34.4 83.2 0.7 4.5 5.3 6.1 1.4 1.5 2.2 0.3 20.5 2023-24 ATL 78 36 45.9 36.3 79.4 0.8 4.5 5.3 6.4 1.8 1.4 2.6 0.3 22.5 Total 472 29 45.8 34.5 78.7 0.9 4.9 5.8 5.3 1.8 1.4 2.0 0.3 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.