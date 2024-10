Luka Doncic a terminé son premier « back-to-back » de la saison sur les chapeaux de roue mardi soir avec un « game winner » à 3-points pour corriger les Wolves d’Antony Edwards et décrocher une deuxième victoire en deux matchs. C’est l’occasion de mettre à nouveau à l’honneur la Luka 3, sa troisième chaussure signature qui vient de bénéficier d’un nouveau coloris « Camaro » disponible en France.

Chez Jordan Brand, on reste donc sur le thème du sport automobile spécialement développé sur cette paire avec une tige entre noir, violet et bleu clair reposant sur une semelle blanche, rose et noire.

Au niveau technique, la paire a été conçue pour mettre en valeur l’accélération et la maîtrise à pleine vitesse, avec de fines plaques en TPU pour garantir le maintien du pied et la légèreté de la paire et une mousse intermédiaire en Cushlon 3.0 (qui remplace la « Formula 23 » de la Jordan Luka 2, mais dont l’effet sera probablement équivalent). La semelle extérieure en caoutchouc est quant à elle composée de chevrons similaires à ceux des pneus d’une voiture.

Retrouvez le coloris « Camaro » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.