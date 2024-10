Jaylin Williams rechute et le Thunder densifie son secteur intérieur avec Malevy Leons

Tout va bien sur le terrain pour le Thunder en ce début de saison, puisque Shai Gilgeous-Alexander et sa bande sont la seule franchise encore invaincue (4 victoires – 0 défaite) dans la conférence Ouest.

Néanmoins, Isaiah Hartenstein est toujours à l’infirmerie, et on a appris hier que Jaylin Williams, la première rotation sous le cercle l’an passé, avait réveillé son problème aux ischio-jambiers, qui le tenait éloigné des terrains depuis la présaison. En conséquence, il ne reviendra pas avant quatre ou six semaines…

Conséquence : la franchise annonce aujourd’hui avoir libéré Alex Reese et fait signer un contrat standard d’un an à Malevy Leons, un ailier fort (2m06) de 25 ans qui s’était illustré par ses qualités défensives en NCAA.

Le basketteur néerlandais de 25 ans a ainsi été désigné deux fois « Défenseur de l’année » dans la « Missouri Valley Conference » avec son université de Bradley, où il tournait à 13.8 points, 6.6 rebonds et 1.5 contre l’an passé.

En présaison avec le Thunder, il avait également affiché ses qualités défensives, avec une polyvalence et une capacité à « switcher » qui sont quasiment obligatoires pour intégrer la formation de Mark Daigneault.