Une sortie ratée, mais les Spurs ne s’inquiètent pas pour Victor Wembanyama

Ce n’était pas la soirée de Victor Wembanyama mercredi. Pourtant tout en haut de l’affiche, dans sa rivalité avec Chet Holmgren, « Wemby » a vécu un des matchs les plus difficiles de sa jeune carrière en NBA.

Mis sous pression par la défense du Thunder tout le match, le Français n’a pas existé offensivement avec 6 points à 1/5, ses plus faibles totaux en carrière, et n’a globalement quasiment pas pesé sur la rencontre. Et ce sont tous les Spurs qui ont peiné, même si on refuse de s’affoler dans les rangs texans.

Comme contre les Mavericks et les Rockets, Victor Wembanyama a eu le droit à un traitement de faveur qui va devenir son quotidien : des prises à deux permanentes et des rotations défensives pour le garder constamment sous pression.

C’est simple, l’intérieur a presque autant perdu de ballons qu’il n’a pas pris de tirs (quatre balles perdues pour cinq shoots tentés). « Wemby » a eu le mérite de ne pas forcer, notamment de loin où il n’a pas réussi non plus à trouver la mire. Mais il a surtout eu bien du mal à trouver des positions de tirs, ou même à créer un réel déséquilibre dans la défense déjà si bien huilée d’Oklahoma City.

Gregg Popovich avait des choses à dire

Des cinq joueurs du cinq de départ de San Antonio, Victor Wembanyama termine ainsi avec le plus faible pourcentage d' »usage », qui estime la part de possessions exploitée en attaque par un joueur, à égalité avec Julian Champagnie (15.7%, contre 30.5% lors de trois premiers matchs de la saison). Sans leur leader offensif, les offensives des Spurs ont manqué de fluidité.

« C’est une question de mouvement du ballon et des joueurs » analyse Harrison Barnes après la rencontre. « C’est une excellente équipe, avec beaucoup de très bons défenseurs. Mais au final, si vous ne faites pas circuler le ballon et que vous ne bougez pas assez, cela va être difficile quel que soit l’adversaire. »

« On a offert 27 points sur nos balles perdues, on a presque atteint notre record de 28 de la saison dernière » a surenchéri Gregg Popovich, arrivé « en retard » devant les médias par rapport à ses standards après avoir admis qu’il « avait quelques choses à dire » à son équipe dans un premier temps. « Ce n’est pas bon. Il faut donner le mérite de cela au Thunder. Ils sont très bien entraînés, disciplinés, constants. J’adore leur équipe. J’adore aussi la mienne. Mais nous avons plus de boulot qu’eux n’en ont. »

Pas un tir tenté en deuxième période

Ce travail, tant individuel que dans l’intégration de Chris Paul ou Harrison Barnes, passera forcément par un réveil de Victor Wembanyama. Le meilleur rookie de la saison dernière est plus attendu et doit trouver des solutions pour contrecarrer les plans défensifs de ses adversaires.

Mercredi, son seul panier du match est intervenu sur rebond offensif, sans système préalable. Mais le Français comme ses coéquipiers, ne s’inquiètent pas, après quatre matchs dans la saison (1-3).

« Je pense que tout le monde est dans le bon état d’esprit » a assuré Victor Wembanyama en zone mixte. « Mais peut-être, je ne sais pas si c’est notre jeunesse ou que l’on se sentait peut-être un peu perdus. » « Je ne me fais pas le moindre souci pour Victor » a insisté Harrison Barnes. « Je l’ai vu à l’œuvre, j’ai travaillé avec lui à l’entraînement. Son état d’esprit est bon, il est concentré et il fait les efforts. J’ai zéro inquiétude le concernant. »

Visiblement pas au mieux physiquement, Victor Wembanyama a en plus dû passer par les vestiaires après un coup et une alerte à la cheville dans le deuxième quart-temps, une possible explication à sa deuxième période traversée comme une ombre, sans aucun tir tenté. Gregg Popovich a ainsi réclamé de son équipe qu’elle « comprenne qu’un match dure 48 minutes » : « vous devez vous battre chaque quart-temps, chaque possession » a martelé le technicien des Spurs.

Première réaction attendue dès la nuit prochaine à Utah, en back-to-back donc.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAN 3 31 42.9 22.2 87.5 2.7 9.3 12.0 2.3 2.3 0.0 3.7 2.7 20.0 Total 74 30 46.3 32.0 79.9 2.3 8.4 10.7 3.8 2.2 1.2 3.7 3.5 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.