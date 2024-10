Victor Wembanyama et les Spurs prennent l’eau à Dallas

Ses mots ont (presque ?) valeur d’avertissement. Après la défaite inaugurale des Spurs chez les Mavericks en guise de mise en bouche, jeudi soir, (120-109), Victor Wembanyama a sommé ses troupes de réagir rapidement, sans toutefois tirer de conclusions hâtives. Sous les yeux d’Adam Silver, les Spurs ont longtemps été au contact des derniers finalistes NBA au coeur d’une première mi-temps insipide et peu prolifique offensivement (47-49), grâce à de bons Julian Champagnie et Jeremy Sochan.

Côté Mavs, Luka Doncic, le magicien slovène, a lui aussi fait illusion. Faisant croire à tout le monde qu’il allait jouer un mauvais tour de magie pour ses retrouvailles avec le public de l’American Airlines Center. Très maladroit en première mi-temps, le natif de Ljubljana a fini par faire mouche avec plusieurs gros tirs à 3-points.

Parfois gêné par le rookie Stephon Castle en défense, l’ancien maestro du Real Madrid a permis à Klay Thompson, efficace avec 22 points à 7/13 aux tirs, de commencer de la meilleure des manière son aventure à Dallas.

Sous la pression de la doublette Doncic – Thompson, les hommes de Gregg Popovich ont alors été distancés dans les cinq premières minutes du 3e quart-temps, avec un 22-6 rédhibitoire.

« C’est ce qui nous tue », estime Victor Wembanyama, précisant toutefois que cette première répétition grandeur nature est « prometteu[se] » et que « personne n’est inquiet ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Wembanyama a souffert physiquement. Pas encore au top de sa forme et en manque de rythme, le Français a peiné et péché physiquement. Plus de deux mois après son dernier « vrai » match face aux États-Unis en finale des Jeux olympiques, il s’est bagarré sous les paniers, a chipé quelques rebonds par ci par là, sans trouver le bon rythme en attaque (17 points 5/18 aux tirs). « Notre condition physique n’était pas vraiment optimale car personne n’avait encore joué de match de préparation en entier », souligne Wemby en rappelant que ce manque de rythme n’est « pas une excuse ».

– Les mêmes « démons ». « Sur certains points tactiques, on a plus de certitudes mais il faut qu’on arrive à dépasser nos démons [de la saison dernière] », a soupiré Victor Wembanyama en conférence de presse. Le Français est bien conscient de la charge de travail qui attend ses Spurs pour espérer être dans la course aux playoffs.

– Un record pour Klay Thompson. Auteur d’une très bonne première aux côtés de Luka Doncic, Klay Thompson s’est déjà emparé d’un record de franchise avec son 6 sur 10 à 3-points. C’est évidemment anecdotique, et ça l’a bien fait marrer lors de l’interview d’après-match, mais jamais un joueur n’avait inscrit autant de 3-points pour sa première avec les Mavericks.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS 102 BOS 122 DAL 120 SAS 109 DEN 87 OKC 102 SAC 115 MIN 117

De notre envoyé spécial à Dallas (États-Unis).