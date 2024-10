Avec un Victor Wembanyama maladroit, les Spurs retombent dans leurs travers

De longue minutes avant l’entre-deux, Victor Wembanyama s’échauffait sur des chansons de Charles Aznavour et lâchait quelques petits pas de danse sur des hits du rappeur Booba.

Cette ambiance décontractée a très rapidement contrasté avec une atmosphère électrique sur le terrain. Au milieu du premier acte, Jeremy Sochan et Jabari Smith Jr. se sont ainsi chamaillés dans la lutte aux rebonds. Rien d’étonnant car le matin de la première des deux confrontations, l’ailier polonais avait été cash sur la rivalité naissante entre les Spurs et les Rockets. « F..k Houston », avait-il lâché dans un sourire en coin.

Tir assassin de Fred VanVleet

Ce petit incident passé, les Spurs ont longtemps été apathiques en attaque et gênés par l’intensité défensive des Rockets. Jalen Green (36 points à 11/22 aux tirs) a ainsi posé énormément de problèmes aux Spurs.

Plus concernés par le jeu, les protégés du Frost Bank Center ont longtemps espéré doubler Houston dans le dernier virage. Victor Wembanyama, sur un fadeaway, a d’ailleurs permis aux siens de recoller à une possession (101-99) avant que Fred VanVleet ne mette les Rockets hors de portée des Spurs, à 17.5 secondes du terme.

Les opportunités de gagner leurs deux confrontations contre leur voisin texan, San Antonio les a pourtant eues mais les hommes de Gregg Popovich n’ont pas su en profiter à cause d’« erreurs bêtes » et d’un « manque de communication », selon Jeremy Sochan.

Pas toujours les bons choix pour Wemby en attaque

Au-delà de son double double (14 points, 20 rebonds), Victor Wembanyama a livré une prestation ambivalente. Très dissuasif en défense, avec 4 contres en 35 minutes, il a souvent contraint Houston à revoir ses plans en attaque. « Mon but, c’est de couvrir un maximum mes coéquipiers pour qu’ils puissent prendre plus de risques », clame-t-il. « J’essaye de rendre mes coéquipiers meilleurs, on expérimente encore car les équipes tentent de nouvelles choses. »

En revanche, Wemby, maladroit et imprécis (6/14 dont 1/5 à 3-points, 4 turnovers), n’a pas toujours fait les bons choix en attaque, forçant certains de ses tirs, souvent à longue distance, plutôt que de jouer à l’intérieur.

Car c’est précisément dans la raquette que les Texans ont refait leur retard avec plus de la moitié des points inscrits dans la peinture (54 sur contre 30 pour les Rockets). Quand les Rockets, eux, ont su trouver de l’adresse longue distance aux meilleurs moments (15/37 au final).

Après cette deuxième défaite en trois matchs – deux jours après leur succès contre ces mêmes Rockets, les Spurs tenteront de renouer avec la victoire contre Chet Holmgren et le Thunder puis le Jazz avant de retrouver le Frost Bank Center pour la réception des Wolves de Rudy Gobert en fin de semaine. Les Rockets, eux, retrouveront les Mavs avant d’aller chez les Warriors.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jeremy Sochan confirme son bon début de saison. Déjà auteur de 18 points chez les Mavs puis de 17 points chez les Rockets, le n°9 de la Draft 2022 a permis aux Spurs de maintenir la tête hors de l’eau (22 points à 9/19 aux tirs, 9 rebonds et 4 passes en 34 minutes). Il a d’ailleurs dépassé la barre des 400 passes décisives en NBA.

– Dillon Brooks et Alperen Sengun ont bousculé Victor Wembanyama. Pas toujours à son aise, l’intérieur français a été en difficulté pour jouer au post-up. « Notre plan de jeu ? Être physique avec lui mais il s’y adaptera, comme le font tous les grands joueurs », disait Ime Udoka en avant-match.

– Même histoire, résultat différent. « C’est la même histoire que lors du premier match : on revient en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on leur laisse trop de rebonds offensifs (10, 13 au final) on perd trop de balles (13, 17 au total) », souligne Gregg Popovich.

– Record de rebonds égalé pour « Wemby ». Avec 20 prises, dont cinq offensives, Victor Wembanyama a égalé son record de rebonds en NBA. Il avait déjà atteint ce total deux fois auparavant, face aux Bulls et aux Knicks.

