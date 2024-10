Première victoire de la saison pour Victor Wembanyama et les Spurs !

Accueilli comme des rockstars au Frost Bank Center pour leur premier match officiel à domicile de la saison, les Spurs de Victor Wembanyama ont débloqué leur compteur avec une victoire face aux Rockets (109-106).

Après une première sortie inégale chez les Mavs, jeudi, les Spurs – emmenés par un Jeremy Sochan omniprésent des deux côtés du terrain (17 points et 12 rebonds) – ont élevé leur niveau d’intensité dès l’entame de la rencontre. Avec notamment un 18-0 au cœur du deuxième quart-temps. Rapidement menés au score, les Rockets ont longtemps subi l’agressivité et la dureté des Spurs. Comme un symbole, Alperen Sengun n’a jamais su trouver la faille, alternant mauvais choix et gestes de frustration.

Un Victor Wembanyama au presque-parfait

Appelant son équipe à « dépasser [ses] démons [de la saison dernière] », l’intérieur français a lui aussi élevé le niveau. Fade away, step back, un-contre-un : dépassé physiquement à Dallas, « Wemby » a livré une prestation complète, finissant en double-double (29 points à 10/17 et 7 rebonds). Un match complet mais pas parfait…

Car alors que les Rockets étaient revenus à une possession en fin de match (104-102), Victor Wembanyama a laissé échapper un ballon à 26 secondes de la fin, laissant à Dillon Brooks (16 points, dont 10 dans le dernier quart-temps) et ses coéquipiers l’occasion de repasser devant. Sans conséquence car le bon retour de Keldon Johnson (et la mauvaise passe de Jalen Green…) empêchera Cam Whitemore de conclure la contre-attaque. « L’exécution [de notre plan de jeu] a fait la différence : nous avons résisté à la tempête tous ensemble », résume l’ailier des Spurs.

Des frayeurs en fin de match pour les Spurs

Largement victorieux du dernier quart-temps (37-22), les Rockets étaient partis de trop loin, comptant jusqu’à 22 points de retard. Sous l’impulsion de Jalen Green (29 points) et Fred VanVleet (18 points), les protégés d’Ime Udoka sont revenus à coup d’exploits individuels et d’isolations. « Nous étions physiques en première mi-temps mais les Rockets l’ont davantage été que nous au retour des vestiaires ; ils nous ont rentrés dedans », explique Gregg Popovich, indiquant que « face à genre d’équipes, le ballon doit bouger et changer de côté ».

Si sa perte de balle dans les ultimes secondes aurait pu coûter la victoire aux Spurs, Victor Wembanyama – leader à l’applaudimètre lors de la présentation des équipes – est sorti sous la clameur du public texan. Des chants « MVP, MVP » ont accompagné la plupart de ses prouesses comme il en est désormais coutume à San Antonio.

« La victoire est la plus importante et on va essayer de les accumuler cette année », a tenu à souligner Victor Wembanyama au micro de la salle. « Nous apprécions votre soutien inconditionnel comme toujours. » Avant que Wemby, exempté de conférence de presse, termine par un traditionnel « Go Spurs Go ! ». Il s’est alors engouffré dans le tunnel menant aux vestiaires, en bombant le torse, prenant soin de montrer le logo de ses éperons à ses fans.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Chris Paul à la manoeuvre. Au bon souvenir de Lob City avec les Clippers, « CP3 » a caviardisé ses coéquipiers avec 9 passes décisives en 22 minutes. « Il nous aide énormément », explique Jeremy Sochan. « Même quand il n’est pas sur le terrain, il nous coache. Avec Harrison (Barnes), il nous parle beaucoup. »

– Alperen Sengun cette fois sans solution. Souvent dominateur face à Victor Wembanyama l’an passé, le pivot turc a cette fois été en difficulté. La vedette des Rockets, contrée deux fois par Wemby d’entrée de jeu et laissée sur le banc pendant le dernier quart-temps, n’a pas réussi à peser sur la rencontre, terminant avec seulement 6 points à 2/8 aux tirs en 22 minutes. Bien loin de l’un de ses matchs de référence la saison dernière contre les Spurs (victoire 114-101, le 5 mars), avec 45 points et 16 rebonds.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DEN 104 LAC 109 CHA 106 MIA 114 DET 118 BOS 124 WAS 116 CLE 135 CHI 95 OKC 114 MEM 124 ORL 111 MIN 112 TOR 101 SAS 109 HOU 106 PHO 114 DAL 102 LAL 131 SAC 127

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).