Télévision | La première semaine ne fait pas décoller les audiences

Contrairement à la WNBA, la NBA ne connaît pas de grand boom des audiences. Boosté par la première de Victor Wembanyama la saison passée, le nombre de téléspectateurs pour la première semaine est en baisse indique le site spécialisé Awful Announcing. Exception faite de ce qui pourrait être la dernière soirée d’ouverture sur TNT, toutes les autres rencontres retransmises sur les chaînes nationales ont moins fait recette qu’en 2023.

Cela avait pourtant bien débuté avec la première nuit Celtics – Knicks et Lakers – Wolves, qui a réuni 3 millions de téléspectateurs, une hausse de 6% pour TNT par rapport à 2023.

Peut-être un effet dernière danse pour la chaîne où officient Shaquille O’Neal, Charles Barkley ou Kenny Smith comme consultants, et qui pourrait n’obtenir aucun droit de diffusion à partir de la saison prochaine ?

L’effet « Wemby » s’est essouflé

Le reste des affiches n’a pas obtenu pareil succès. Même le premier match de la saison de Victor Wembanyama avec les Spurs a connu une sévère chute par rapport à l’année précédente, et le premier match de sa carrière face aux Mavericks. Cette même affiche n’a réuni que 1.45 million de téléspectateurs, toujours sur TNT jeudi, contre plus de deux millions en 2023, et 29% de baisse pour la deuxième soirée NBA de TNT.

ESPN subit les mêmes effets, avec un soupçon de malchance dans la programmation et un Sixers – Bucks inaugural sans Joel Embiid, ni Paul George (1.71 million contre 2.55 million pour le Celtics – Knicks qui avait lancé l’exercice 2023 sur la chaîne spécialisée), et un petit camouflet : le match Pacers – Knicks vendredi n’a pas dépassé le million de spectateurs (830 000), attirant même moins qu’une rencontre de football universitaire diffusée le même soir.

C’est aussi que la NBA devait faire avec une concurrence plus sérieuse que l’an passé, puisque les World Series, la finale de la MLB (la ligue de baseball) a captivé cette année les Etats-Unis par leur affiche entre les Los Angeles Dodgers (titrés la nuit dernière) de la superstar Shohei Othani et les New York Yankees.