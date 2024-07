Droits TV | La NBA repousse l’offre de TNT et conserve Amazon

En début de semaine, TNT avait décidé d’utiliser sa clause lui permettant d’égaler l’offre d’Amazon pour rester diffuseur de la NBA à partir de la saison 2025/26. Mais la ligue a répondu que cette contre-proposition n’était pas équivalente à celle d’Amazon Prime Video, décidant donc de la retoquer.

On savait déjà que ce n’était pas certain que la NBA accepte la contre-proposition de TNT car, même si la chaîne avait le droit d’égaler une offre, la ligue considère qu’elle devait être équivalente. Or, le service de streaming de Warner Bros. Discovery (Max) ne touche pas autant de monde que celui d’Amazon (Prime Video).

De plus, la compagnie de Jeff Bezos s’était engagée à verser une grosse partie du contrat en amont, sur un compte bloqué. Malgré sa dette, Warner Bros. Discovery avait assuré pouvoir en faire de même à la NBA…

Ce sont donc ESPN/ABC, NBC et Amazon qui seront les trois diffuseurs de la NBA dans un an, pour un total record de 76 milliards de dollars sur onze ans. Soit jusqu’à la fin de la saison 2035/36. À partir de la saison 2025/26, l’émission « Inside The NBA », avec Charles Barkley, Shaquille O’Neal et Kenny Smith, devrait donc disparaître.

Même si Warner Bros. Discovery devrait désormais porter l’affaire devant la justice, pour tenter de garder sa part.