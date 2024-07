Droits TV : TNT a bien décidé d’égaler l’offre d’Amazon

TNT, via sa maison-mère Warner Bros. Discovery, a bien l’intention de rester diffuseur de la NBA. Comme le lui permet son contrat en cours, la chaîne a ainsi décidé d’égaler une des trois offres récemment acceptées par la ligue.

« Nous avons examiné les offres et avons décidé d’en égaler une » explique ainsi le groupe dans un communiqué de presse repris par ESPN. « Cela permettra aux fans de continuer à profiter de notre couverture inégalée, y compris les meilleures productions de matchs en direct de l’industrie, ainsi que de nos émissions et de nos personnalités emblématiques en studio, tout en s’appuyant sur notre engagement éprouvé de 40 ans, pour de nombreuses années supplémentaires. Notre dossier a été soumis à la ligue aujourd’hui. Nous attendons avec impatience que la NBA exécute notre nouveau contrat ».

Amazon poussé dehors à la dernière minute ?

Même si le communiqué ne le précise pas, c’est le troisième lot, celui d’Amazon, que TNT a décidé d’égaler.

Pour 1.8 milliard de dollars par an, Amazon avait ainsi négocié afin de pouvoir diffuser la NBA Cup, le « play-in », des matchs de saison régulière et des playoffs avec une finale de conférence (en alternance avec NBC), des matchs WNBA ainsi que des droits de diffusion à l’international.

ESPN/ABC va de son côté conserver le premier lot pour 2.6 milliards de dollars par an, avec notamment l’exclusivité de la diffusion des Finals, d’une finale de conférence, de plusieurs matchs en « prime time » chaque semaine, de matchs WNBA et d’une partie des droits internationaux.

Pour 2.5 milliards de dollars par an, NBC a de son côté récupéré le deuxième lot, avec une émission « Basketball Night in America » qui prendra la place de l’émission équivalente sur le football américain, chaque dimanche, à la fin de la saison NFL. La chaîne, de retour comme diffuseur de la ligue de basket, diffusera aussi des rencontres le jeudi soir durant la saison régulière, ainsi que le lundi sur son service de streaming, Peacock.

Pas la fin de l’émission « Inside The NBA » ?

Néanmoins, ce n’est pas certain que la NBA accepte la contre-proposition de TNT. Car même si la chaîne a contractuellement le droit d’égaler une offre, la Grande Ligue estime qu’elle doit être équivalente. Or le service de streaming de Warner Bros. Discovery, Max, ne touche pas autant de monde que celui d’Amazon, Prime Video. De plus, la compagnie de Jeff Bezos s’était engagée à verser une grosse partie du contrat en amont, sur un compte bloqué. Avec sa dette, Warner Bros. Discovery peut-il faire de même ? L’entreprise aurait assuré la NBA que oui.

Si la NBA accepte l’offre de TNT, les diffuseurs à partir de 2025/26 seront donc ESPN/ABC, NBC et TNT, pour un total record de 76 milliards de dollars sur 11 ans. Et l’émission « Inside The NBA » ne s’arrêtera pas.