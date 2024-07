Droits TV : TNT pourrait essayer de récupérer la part d’Amazon

Tous les détails de l’accord à 76 milliards de dollars sur 11 ans pour la diffusion de la NBA ont été finalisés, et les propriétaires des 30 franchises l’ont validé, seul James Dolan s’y opposant…

Pour rappel, ESPN/ABC va ainsi conserver le premier lot pour 2.6 milliards de dollars par an, avec l’exclusivité de la diffusion des Finals, d’une finale de conférence, de plusieurs matchs en « prime time » chaque semaine, de matchs WNBA et d’une partie des droits internationaux.

Pour 2.5 milliards de dollars par an, NBC s’est placé sur le deuxième lot, avec une émission « Basketball Night in America » qui prendra la place de l’émission équivalente sur le football américain, chaque dimanche, à la fin de la saison NFL. La chaîne diffusera aussi des rencontres le jeudi soir durant la saison régulière, ainsi que le lundi sur son service de streaming, Peacock.

Une bataille judiciaire à venir ?

Enfin, pour 1.8 milliard de dollars par an, Amazon devrait logiquement obtenir le troisième lot, avec la NBA Cup, le Play-In, des matchs de saison régulière et des playoffs avec une finale de conférence (en alternance avec NBC), des matchs WNBA ainsi que des droits de diffusion à l’international.

Sauf que selon les termes du précédent contrat, TNT va avoir cinq jours pour égaler une offre et rester diffuseur.

Selon le Sports Business Journal, David Zaslav, le grand patron de Warner Bros. Discovery, considère que les lots A et B (ESPN/ABC et NBC) sont trop chers pour son entreprise, qui doit gérer une dette monstrueuse. Par contre, il envisage d’égaler l’offre pour le lot C, celui d’Amazon.

Il y a donc un risque de bagarre judiciaire, car la NBA considère que même si Warner Bros. Discovery a désormais son propre service de streaming, Max, celui-ci touche beaucoup moins de monde à l’international que celui d’Amazon, Prime Video, et que TNT ne peut pas simplement égaler l’offre de son concurrent…