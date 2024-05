« Inquiets à mort ». Voilà comment Charles Barkley décrit l’équipe de « Inside The NBA », Ernie Johnson, Shaquille O’Neal et Kenny Smith mais surtout les techniciens et ceux qui travaillent sur le show en coulisses.

On sait en effet que Disney (TNT/ABC) va conserver la principale partie des droits de diffusion sur la NBA, et qu’Amazon va s’inviter dans la danse. Ce qu’on ignore, c’est qui sera le troisième partenaire. Diffuseur de la NBA depuis 35 ans, TNT pourrait ainsi être remplacé par NBC, et l’émission « Inside The NBA » est donc en danger…

Très chèrement payé par la chaîne pour ses analyses et ses bons mots, Charles Barkley peut négocier la rupture de son bail et s’engager ailleurs, si TNT perd les droits sur la Grande Ligue en 2025.

Mais « Chuck » pense surtout aux petites mains de l’émission. « On ne sait absolument pas ce qu’il va se passer » reconnait-il. « C’est du 50/50, par rapport à NBC. On pourrait penser que si les deux offres étaient proches, dans une guerre d’enchères, alors on aurait le bénéfice du doute. Mais manifestement, ce n’est pas le cas. »

Un dilemme pour TNT

NBC mettrait ainsi 2.5 milliards de dollars par an pour récupérer une partie des droits de diffusion de la NBA, soit 27.5 milliards de dollars sur une durée de 11 ans, avec une émission baptisée « Basketball Night in America », qui serait la version NBA de l’actuelle émission « Football Night in America », diffusée le dimanche, sur la NFL.

En tant que diffuseur « sortant », TNT peut égaler l’offre mais le CEO du groupe, David Zaslav, hésite. C’est que la fusion de WarnerMedia et Discovery a généré une dette colossale (43 milliards de dollars) que le dirigeant cherche petit à petit à éliminer. Or, comme l’explique Sportico, ce n’est pas sûr que le groupe rentre dans ses frais en égalant l’offre de NBC, ce qui, par effet boule de neige, pourrait faire peur aux financeurs…

Le problème, c’est que le sport, et notamment la NBA, reste un produit d’appel très important pour TNT par rapport à ses abonnés, et que la perte des droits de la Grande Ligue peut être difficile à encaisser.