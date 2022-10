Télévision | Le jackpot pour Charles Barkley !

En février, Charles Barkley avait laissé entendre qu’il pourrait bien quitter les plateaux à l’issue de son contrat actuel avec TNT. « Ce sera probablement la fin pour moi », avait glissé le consultant.

Finalement, et malgré l’intérêt du circuit LIV Golf, quelques mois plus tard, l’ancien joueur de Phoenix avait annoncé qu’il continuait sur les antennes de la chaîne américaine, jusqu’en 2025.

Qu’il semble loin le temps des doutes et de la retraite puisqu’on apprend désormais, via le New York Post, que le MVP 1993 a prolongé son aventure de dix ans avec TNT ! Et pour un salaire total qui excéderait les 100 millions de dollars et pourrait même approcher les 200 millions.

« On est comme une grande famille. Je ne serais pas là sans eux », a déclaré « Sir Charles ». « Je ne vais pas mentir, c’est un contrat qui change la vie. Je suis béni de pouvoir vivre en faisant de la télévision. »

C’est encore une augmentation pour le champion olympique 1992, payé 10 millions de dollars la saison avec son contrat actuel. De plus, si Turner venait à perdre les droits de la NBA lors du prochain accord, Charles Barkley pourrait rejoindre une autre chaîne pour continuer d’être consultant.

Lui qui disait ne pas vouloir « mourir à la télévision », ni être « assis à côté du gros cul de Shaq en attendant de mourir » va donc continuer avec Shaquille O’Neal et l’équipe de « Inside The NBA », également prolongée.

L’ancien pivot des Lakers et du Heat avait déjà un contrat longue durée, mais le présentateur Ernie Johnson et Kenny Smith ont eux aussi, comme Barkley, renouvelé pour plusieurs années leur engagement avec TNT.