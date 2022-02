Télévision : bientôt la retraite pour Charles Barkley ?

Consultant pour l’émission « Inside the NBA » sur TNT depuis 2000, Charles Barkley fait toujours le show avec ses analyses et ses pronostics en compagnie de Kenny Smith et Shaquille O’Neal, le tout animé par Ernie Johnson.

Il a désormais passé plus de temps sur les écrans de télévision que sur les parquets NBA, mais l’ancien All-Star, MVP en 1993, n’a pas l’intention de mourir sur scène.

« Ce sera probablement la fin pour moi », assure ainsi Charles Barkley au journaliste Brad Townsend, en évoquant la fin de son contrat. « Ce fut génial, vraiment. J’adore Ernie, Kenny, Shaq et ceux avec lesquels on travaille. Mais je ne veux pas travailler jusqu’à ma mort. Je ne le veux pas. J’aurai 61 ans si je vais au bout de mon contrat. Je ne veux pas mourir à la télévision, mais plutôt sur un terrain de golf ou en pêchant. Je ne veux pas être assis à côté du gros cul de Shaq en attendant de mourir. »

Reste désormais à savoir quand l’ancien joueur de Philadelphie et Phoenix quittera TNT puisque Charles Barkley a expliqué à notre confrère qu’il était en fin de contrat à l’issue de la saison 2023/2024, alors que Turner Sports annonce de son côté que le groupe de « Inside the NBA » a prolongé jusqu’en 2024/2025.