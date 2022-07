Charles Barkley choisit de rester sur TNT

Superstar des plateaux TV depuis qu’il s’est retiré des parquets, Charles Barkley gagne chaque année environ 20 millions de dollars ! C’est ce qu’il a annoncé en début de semaine, et l’essentiel de ses émoluments provient de TNT où il intervient dans Inside The NBA avec Shaquille O’Neal aux côtés de Kenny Smith et d’Ernie Johnson.

Sera-t-il toujours présent sur le plateau à la rentrée ? Ce n’était pas sûr car les créateurs du LIV Golf, le nouveau circuit professionnel, souhaitait en faire l’un des consultants stars. Pour l’arracher de TNT, on évoquait une offre de plusieurs dizaines de millions de dollars ! De quoi faire réfléchir Sir Charles, un habitué des greens. Mais finalement, il a choisi d’aller au bout de son contrat avec TNT, à dix millions de dollars par an jusqu’en 2025.

Sur TNT jusqu’en 2025

« Je veux remercier Greg Norman et LIV pour leur intérêt pour moi » a expliqué Charles Barkley au New York Post. « Je leur souhaite le meilleur pour la suite, et un grand succès. Dans mon intérêt, et pour être réglo avec Turner, qui m’a tout donné dans ma vie, c’est mieux pour moi d’y resterr pour le reste de ma carrière à la télévision. »

La veille, Charles Barkley avait expliqué qu’il voulait se décider rapidement, par respect pour son employeur.

« Ils ne m’ont pas proposé de contrat. Ils m’ont demandé si j’étais intéressé et j’ai dit oui » avait-il confirmé. « J’ai rencontré Greg (Norman) et je lui ai dit oui. Je suis dans une situation gagnant-gagnant. S’ils me proposent quelque chose de bien, c’est génial. S’ils ne le font pas, j’ai un super boulot à TNT.«