Pour les Bulls, du rythme ou des problèmes

Jett Howard venait de sanctionner à 3-points, alors Coby White s’est empressé de relancer la machine des Bulls et de lui répondre en première intention de la même distance. Cet écart de 20 points en faveur du Magic, à l’entame du second quart-temps, n’a donc été l’histoire que de quelques secondes.

Sur leur parquet cette nuit, les joueurs de l’Illinois ont signé une très mauvaise entame de partie : 15 points de retard et seulement 18 points inscrits après 12 minutes. Deux jours plus tôt déjà, ils n’avaient pas connu une entame plus heureuse face aux Grizzlies, en se retrouvant également menées de 20 points.

Et pourtant, comme face à Memphis, Chicago a affiché les ressources pour recoller et finir par s’imposer. Coby White (21 points) a clairement été le détonateur, puis Ayo Dosunmu (12) et Nikola Vucevic (18 et 14) ont pris le relais. En passant un 12-3 à l’approche de la pause, les Bulls ne comptaient plus que 10 points de retard au moment de rentrer au vestiaire (52-62).

L’attaque du Magic de Paolo Banchero se rouillant quart-temps après quart-temps, les locaux ont signé un 19-2 après la pause sur la base d’un jeu « up-tempo » et d’un festival à 3-points démarré par Patrick Williams (79-71). Et poursuivi par Josh Giddey, pour faire vibrer l’United Center.

Qu’est-ce qui cloche au départ ?

« Si on maintient notre rythme et qu’on joue ainsi sur l’intégralité du match, on finit par s’en sortir en attaque », remarque Zach LaVine (gêné à l’épaule), l’un des moins inspirés de la soirée (11 points à 2/9), selon qui sa formation doit « continuer à jouer avec la même force ».

« Si on ne court pas, on est foutus. C’est aussi simple que ça. Si on court, on va peut-être pouvoir prendre du plaisir. On doit avoir en tête ce qu’on doit faire pour gagner », rappelle Billy Donovan en poussant ses troupes à jouer en transition.

La suite des événements a tout de même été beaucoup moins heureuse par la suite, tant pour les Bulls que pour le Magic. Les locaux n’ont converti que 3 de leurs 15 tentatives dans le dernier quart-temps, tandis que le Magic a terminé sur un 4/22 pour… 28 points inscrits au total par les deux équipes (16-12).

Mais les Bulls, bien aidés par un nouveau tir à 3-points de Patrick Williams à une minute du terme, auront suffisamment de jus pour s’imposer d’une petite possession. « On a un groupe de compétiteurs. Cela se voit dans notre façon de jouer. On doit s’interroger sur les raisons de nos retards. Qu’est-ce qu’on fait en seconde période et qu’on ne fait pas en première ? », s’interroge l’ailier.