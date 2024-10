Stats & Highlights | Les Nets et les Blazers surprennent les Grizzlies et les Clippers

Perdus en début de match sans Scottie Barnes, les Raptors ont trouvé des solutions grâce notamment à un Gradey Dick (30 points) qui bat son record en carrière. Sauf que dans ce match très offensif, les Hornets ont trouvé des armes sur leur banc, avec Tre Mann, Cody Martin ou Grant Williams.

Moussa Diabaté n’a pas inscrit de point, alors que Tidjane Salaün finit avec 3 points, 3 rebonds et 3 passes.

Toujours privés de Joel Embiid et Paul George, les Sixers s’inclinent à domicile face aux Pistons de leur ancien joueur, Tobias Harris (18 points, 14 rebonds). C’est un premier succès cette saison pour Detroit, alors que c’est déjà la troisième défaite en quatre sorties pour Philadelphie, avec un Guerschon Yabusele à 8 points en 19 minutes.

Plus de sept minutes sans panier entre Chicago et Orlando

Retour dans les années 90 entre les Bulls et le Magic, avec un quatrième quart-temps très loin de l’explosion offensive actuelle. Il a ainsi fallu attendre plus de sept minutes pour voir un panier dans l’ultime round. À ce grand jeu de maladresse, ce sont les Bulls qui s’en sortent, malgré les 31 points de Paolo Banchero, et alors qu’ils ont effacé un retard de vingt points pour la deuxième rencontre de suite.

Derrière les 33 points et 8 passes de Dennis Schröder, les Nets s’offrent les Grizzlies à Memphis. Trop maladroits de loin (8/27) et trop dispendieux (22 pertes de balle dont 5 pour Ja Morant), les joueurs de Taylor Jenkins confondent souvent vitesse et précipitation en ce début de saison, alors qu’ils veulent accélérer le tempo au maximum…

Les Clippers peuvent s’en vouloir. Nicolas Batum (5 points, 4 passes) et ses coéquipiers ont ainsi eu plusieurs occasions de résister à la charge d’Anfernee Simons mais entre les pertes de balle, les lancers-francs laissés en route et les shoots contrés, ils ont perdu pied sur la fin. La dernière possession résume bien ce « money-time » avec un système pour servir Ivica Zubac sous le cercle… avec une passe facilement interceptée par Deandre Ayton.

Charlotte – Toronto : 138-133

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 138 TOR 133 CLE 134 LAL 110 IND 135 BOS 132 PHI 95 DET 105 WAS 133 ATL 120 MIA 107 NYK 116 CHI 102 ORL 99 MEM 106 BRO 119 OKC 105 SAS 93 GSW 104 NOR 89 LAC 105 POR 106

Philadelphie – Detroit : 95-105

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 138 TOR 133 CLE 134 LAL 110 IND 135 BOS 132 PHI 95 DET 105 WAS 133 ATL 120 MIA 107 NYK 116 CHI 102 ORL 99 MEM 106 BRO 119 OKC 105 SAS 93 GSW 104 NOR 89 LAC 105 POR 106

Chicago – Orlando : 102-99

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 138 TOR 133 CLE 134 LAL 110 IND 135 BOS 132 PHI 95 DET 105 WAS 133 ATL 120 MIA 107 NYK 116 CHI 102 ORL 99 MEM 106 BRO 119 OKC 105 SAS 93 GSW 104 NOR 89 LAC 105 POR 106

Memphis – Brooklyn : 106-119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 138 TOR 133 CLE 134 LAL 110 IND 135 BOS 132 PHI 95 DET 105 WAS 133 ATL 120 MIA 107 NYK 116 CHI 102 ORL 99 MEM 106 BRO 119 OKC 105 SAS 93 GSW 104 NOR 89 LAC 105 POR 106

LA Clippers – Portland : 105-106

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.