Les Warriors en remettent une couche face aux Pelicans

Avec une infirmerie bien remplie des deux côtés (Curry, Wiggins, Melton, McCollum, Jones, Murphy III…), le match prend une tournure bien différente de celui de la veille. Les Warriors font la course en tête mais leurs cinq pertes de balle et les sept rebonds offensifs laissés aux Pelicans permettent aux coéquipiers de Jose Alvarado (16 points) de rester en embuscade (28-20).

Malgré la bonne défense de Golden State sur Zion Williamson (12 points à 5/20 aux tirs, 12 rebonds) et Brandon Ingram (14 points), sept nouveaux ballons perdus permettent à Jordan Hawkins (23 points) de lancer un 16-6 de La Nouvelle-Orléans (36-34). Draymond Green (14 points, 6 passes, 5 contres, 4 rebonds) réveille alors les Warriors et un tir primé de Buddy Hield (21 points) à la dernière seconde de la mi-temps leur donne quatre longueurs d’avance à la pause (48-44).

Les hommes de Steve Kerr appuient sur l’accélérateur dès le retour des vestiaires. Portés par la paire Trayce Jackson-Davis (15 points, 9 rebonds) – Draymond Green, les Warriors entament le troisième quart-temps sur un 19-6 pour prendre 17 points d’avance (67-50). Sept points de Brandon Ingram stoppent l’hémorragie mais Brandin Podziemski (13 points, 9 rebonds, 8 passes) et Buddy Hield gardent Golden State solidement en tête (79-66).

Jusqu’ici discret, Jonathan Kuminga (16 points) attaque la défense adverse avec réussite et l’écart atteint les 20 unités (91-71) ! Comme la veille, c’est Buddy Hield qui place le point d’exclamation à la belle victoire des Warriors. Golden State fait donc le plein de confiance avant de partir pour un « road trip » de cinq matchs à l’extérieur. Les Pelicans, eux, vont vite devoir se reprendre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La masterclass défensive de Draymond Green. La veille, Zion Williamson (31 points à 12/19 aux tirs) semblait inarrêtable quand il ne perdait pas le ballon. Il avait systématiquement pu attaquer en partant sur sa main gauche et même Draymond Green n’avait rien pu faire. Cette nuit, Green s’est concentré sur sa main gauche et Williamson n’a jamais pu trouver son rythme. À la pause, la star des Pelicans avait marqué 4 points à 2/12 aux tirs. Green a continué sa démonstration défensive en deuxième mi-temps, et Steve Kerr a envoyé des aides plus rapides pour le seconder. Zion Williamson a terminé le match avec seulement 12 points à 5/20 aux tirs !

– L’attaque des Pelicans toujours en panne. Mardi, c’étaient les seconds couteaux qui n’avaient pas su épauler Zion Williamson et Brandon Ingram. Cette nuit, c’est tout le collectif de La Nouvelle-Orléans qui est passé au travers, incapable de mettre la défense de Golden State en difficulté. À l’exception de Jose Alvarado et Jordan Hawkins, chacun auteur de quatre 3-points, les Pelicans étaient à 3/14 de loin et restent une des équipes qui prend en moyenne le moins de tirs à 3-points (32) de toute la ligue.

– Les Warriors confirment leur bon début de saison. Comme la nuit dernière, les Warriors n’ont pas laissé une première mi-temps compliquée, cette fois par 12 ballons perdus et 10 rebonds offensifs concédés, les empêcher de signer leur quatrième victoire en cinq rencontres. C’est une nouvelle fois grâce à leur collectif, avec 7 joueurs à 8 points ou plus et 33 passes décisives, et une défense intraitable qu’ils ont dominé les Pelicans une deuxième fois de suite sans Stephen Curry, Andrew Wiggins ni De’Anthony Melton. Cette nuit, ils ont également dominé dans la raquette avec 56 points marqués contre 34 à leurs adversaires.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.