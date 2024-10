Les Warriors prennent feu pour renverser les Pelicans !

Face à des Warriors privés de Stephen Curry, Andrew Wiggins et De’Anthony Melton, tous blessés, les Pelicans sautent immédiatement à la gorge de leurs adversaires. Ils limitent Golden State à 5/23 aux tirs alors que 19 points du duo Brandon Ingram (30 points, 12/17 aux tirs) – Zion Williamson (31 points, 12/20 aux tirs, 8 ballons perdus) leur donnent 17 points d’avance (31-14).

Heureusement pour les hommes de Steve Kerr, les Pelicans gaspillent et comptent déjà quatorze ballons perdus à la mi-temps, la faute à l’activité défensive de Gary Payton II et Kevon Looney. Golden State en profite alors pour revenir dans le coup en passant un 23-11 à leur adversaire, derrière le trio Brandin Podziemski – Jonathan Kuminga (17 points) – Lindy Waters III. Il faut une réponse autoritaire de Zion Williamson pour garder les Pelicans devant au score (51-47).

Au retour des vestiaires, l’épatant Lindy Waters III et Brandin Podziemski marquent 18 des 24 premiers points de Golden State pour passer devant au score (74-67), leur premier avantage depuis la première minute du match ! C’est encore Zion Williamson qui limite la casse, bien épaulé par Brandon Ingram, mais les deux stars sont trop esseulées.

Les Warriors terminent le quart temps à 9/14 de loin, dont trois de suite pour Buddy Hield, pour mettre La Nouvelle-Orléans à treize longueurs (94-81) ! Le shooteur prend alors feu, marquant 19 points en dernier quart-temps, pour offrir une victoire convaincante à son équipe.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Pelicans se sont sabordés. Dominateurs en premier quart-temps au point de compter jusqu’à 20 points d’avance après 15 minutes, les Pelicans ont remis les Warriors dans le match en perdant 15 ballons et en donnant 10 rebonds offensifs à leur adversaire à la mi-temps ! Golden State, qui n’était pourtant qu’à 32% de réussite à la pause, contre 52% pour les Pelicans, a pu recoller en bénéficiant de douze tirs de plus que ses adversaires. Malgré l’efficacité du duo Zion Williamson – Brandon Ingram, auteur de 61 points à 65% de réussite, aucun autre Pelicans n’a dépassé la barre des neuf points !

– Lindy Waters III marche sur l’eau. Performant et adroit en présaison, Lindy Waters III a commencé la saison comme 13e homme de Golden State, et donc hors de la rotation à 12 joueurs de Steve Kerr. Avec trois joueurs blessés et un match mal embarqué, l’ancien pensionnaire du Thunder a eu sa chance et il ne l’a pas laissée passer. Son énergie a réveillé Golden State et son adresse (21 points à 8/13 aux tirs) a changé la physionomie du match !

– La profondeur de banc de Golden State répond présente. Privés de deux titulaires (Curry, Wiggins) et d’un joueur de rotation (Melton), les Warriors ont mis un quart-temps à s’ajuster. Avec Brandin Podziemski à la baguette, l’attaque de Golden State a pris feu. Jonathan Kuminga et Moses Moody (14 points) ont été agressifs et adroits, et Buddy Hield, pourtant à 1 sur 8 à la mi-temps, a explosé lors des 15 dernières minutes du match, pour inscrire 25 de ses 28 points à 6/6 à 3-points. Collectivement, les Warriors réalisent un 15/23 de loin en deuxième mi-temps, après un 6/23 en première ! Il faut aussi souligner les bonnes performances défensives du trio Draymond Green – Kevon Looney – Gary Payton II.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.