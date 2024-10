Lonnie Walker IV prend la direction de la Lituanie

Héros des Lakers en playoffs il y a encore un an et demi, Lonnie Walker IV doit aujourd’hui repartir de zéro en NBA, à tel point qu’il y a carrément perdu sa place !

Non conservé par les Celtics à l’issue du training camp, le voilà maintenant contraint de filer en Europe pour poursuivre sa carrière, nous apprend ESPN.

C’est plus précisément en Lituanie, du côté du Zalgiris Kaunas, que le joueur de 25 ans évoluera lors des prochaines semaines. Pisté par le Real Madrid, il se disait pourtant prêt à aller jouer en G-League pour rester aux États-Unis, mais il a finalement choisi une option plus intéressante sur le plan de la compétitivité.

Passé par les Lakers donc, mais aussi les Spurs et les Nets, Lonnie Walker IV découvrira ainsi l’Euroleague et il côtoiera notamment Sylvain Francisco, Ignas Brazdeikis, Alen Smailagic ou encore Brady Manek au pays de Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas.

À noter que le 18e choix de la Draft 2018 dispose tout de même d’une clause lui permettant de revenir à tout moment en NBA et il aura jusqu’au 18 février pour éventuellement l’activer.

Lonnie Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 SAN 17 7 34.8 38.5 80.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 2.7 2019-20 SAN 61 16 42.6 40.6 72.1 0.4 1.9 2.3 1.1 1.3 0.5 0.7 0.2 6.4 2020-21 SAN 60 25 42.0 35.5 81.4 0.2 2.4 2.6 1.7 1.7 0.5 1.1 0.3 11.2 2021-22 SAN 70 23 40.7 31.4 78.4 0.3 2.3 2.6 2.2 1.4 0.6 1.0 0.3 12.1 2022-23 LAL 56 23 44.8 36.5 85.8 0.3 1.7 2.0 1.1 1.3 0.5 0.8 0.3 11.7 2023-24 BRK 58 17 42.3 38.4 76.3 0.2 2.0 2.2 1.3 1.2 0.6 0.9 0.3 9.7 Total 322 20 42.2 35.6 79.5 0.3 2.0 2.3 1.5 1.3 0.5 0.9 0.3 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.