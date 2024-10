Le Real Madrid sur la piste de Lonnie Walker IV ?

Lonnie Walker IV sera-t-il le prochain joueur NBA à traverser l’Atlantique pour relancer sa carrière en Europe ?

Non conservé par les Celtics à l’issue du « training camp » de l’équipe, le club du Massachusetts ayant préféré ne pas faire de lui son 15e homme, l’arrière de 25 ans serait en effet dans le viseur du Real Madrid, d’après BasketNews.

Il faut dire qu’il aura sans doute du mal à trouver un strapontin dans la Grande Ligue d’ici la reprise de la saison, demain, et qu’il tournait tout de même à 9.7 points de moyenne l’an passé, à 38.4% de réussite de loin, aux Nets.

Rejoindre le club merengue serait donc une option intéressante pour l’ancien des Spurs, même si le 18e choix de la Draft 2018 n’imaginait pas quitter la NBA aussi tôt. D’ailleurs, BasketNews rajoute que ce n’est pas vraiment la première option du joueur, qui pourrait préférer s’engager avec les Maine Celtics, en G-League.

Du côté du Real Madrid, on a forcément d’autres pistes en tête alors que le club fait face à des blessures (Andres Feliz, Usman Garuba…) et doit renforcer son effectif après des départs poussifs dans le championnat espagnol (2-2) et en Euroleague (2-2), suite aussi aux départs à la retraite de Rudy Fernandez et Sergio Rodriguez.

Lonnie Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 SAN 17 7 34.8 38.5 80.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 2.7 2019-20 SAN 61 16 42.6 40.6 72.1 0.4 1.9 2.3 1.1 1.3 0.5 0.7 0.2 6.4 2020-21 SAN 60 25 42.0 35.5 81.4 0.2 2.4 2.6 1.7 1.7 0.5 1.1 0.3 11.2 2021-22 SAN 70 23 40.7 31.4 78.4 0.3 2.3 2.6 2.2 1.4 0.6 1.0 0.3 12.1 2022-23 LAL 56 23 44.8 36.5 85.8 0.3 1.7 2.0 1.1 1.3 0.5 0.8 0.3 11.7 2023-24 BRK 58 17 42.3 38.4 76.3 0.2 2.0 2.2 1.3 1.2 0.6 0.9 0.3 9.7 Total 322 20 42.2 35.6 79.5 0.3 2.0 2.3 1.5 1.3 0.5 0.9 0.3 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.