Lonnie Walker IV prêt à jouer en G-League avec les Celtics

Joueur installé en NBA depuis plus de cinq ans maintenant et capable d’inscrire sa dizaine de points de moyenne saison après saison, Lonnie Walker IV s’est retrouvé dans une situation précaire cet été. Il n’a visiblement pas reçu beaucoup de coups de fil, et surtout aucune offre concrète…

Jusqu’à ce que les Celtics, champions depuis juin dernier, et leur président décident de le contacter et de l’inviter à leur training camp.

« Brad Stevens a vu quelque chose en moi et m’a offert une chance pour gagner ma place », raconte l’ancien des Nets et des Lakers. « La discussion a tourné autour de mon contrat : un E10 (« Exhibit 10 »). Donc je sais comment les choses peuvent tourner, au niveau de l’argent, de la masse salariale, etc. »

« Le meilleur est encore à venir »

Lonnie Walker IV n’a aucune assurance de décrocher une place aux côtés de Jaylen Brown, Jayson Tatum et des autres champions. Mais déterminé à rester dans le monde de la NBA, il acceptera de descendre d’un étage si nécessaire.

« Si les choses ne tournent pas bien, s’il y a une possibilité de jouer pour les Maine Celtics, il faudra le faire », annonce-t-il. « Les options sont minces. Je n’ai pas eu le luxe d’avoir plusieurs équipes devant moi, de pouvoir choisir ou d’avoir un contrat garanti. Donc il faut encaisser ça. Ça ne tourne pas toujours dans son sens. L’adversité va vous frapper en pleine face et il faut trouver une manière de rebondir et de continuer de se battre. »

Jouer en G-League serait logiquement un coup d’arrêt pour l’arrière, mais ce dernier ne semble pas s’inquiéter pour la suite de sa carrière. « Je suis très optimiste. J’ai 25 ans, c’est ma septième saison et je n’ai pas encore atteint mes meilleures années. Le meilleur est encore à venir », conclut-il ainsi.

Lonnie Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 SAN 17 7 34.8 38.5 80.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 2.7 2019-20 SAN 61 16 42.6 40.6 72.1 0.4 1.9 2.3 1.1 1.3 0.5 0.7 0.2 6.4 2020-21 SAN 60 25 42.0 35.5 81.4 0.2 2.4 2.6 1.7 1.7 0.5 1.1 0.3 11.2 2021-22 SAN 70 23 40.7 31.4 78.4 0.3 2.3 2.6 2.2 1.4 0.6 1.0 0.3 12.1 2022-23 LAL 56 23 44.8 36.5 85.8 0.3 1.7 2.0 1.1 1.3 0.5 0.8 0.3 11.7 2023-24 BRK 58 17 42.3 38.4 76.3 0.2 2.0 2.2 1.3 1.2 0.6 0.9 0.3 9.7 Total 322 20 42.2 35.6 79.5 0.3 2.0 2.3 1.5 1.3 0.5 0.9 0.3 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.