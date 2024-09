Lonnie Walker IV prêt à faire le sale boulot pour rester aux Celtics

Il a beau être un joueur expérimenté dans l’effectif actuel, sa situation est aussi l’une des plus précaires. Avec le démarrage ce mercredi du camp d’entraînement des Celtics, Lonnie Walker IV a quelques jours devant lui pour convaincre la maison verte de garantir son contrat.

« Je suis toujours sous E10 (« Exhibit 10 »). Je n’ai pas encore de contrat garanti, donc pour l’instant j’essaie simplement de l’obtenir et de jouer au mieux de mes capacités », résume sur le plateau de NBC le joueur de 25 ans, sur le point d’entamer une 7e saison NBA.

Remplaçant chez les Nets la saison passée, l’arrière passe ainsi plus de temps au gymnase qu’en ville. « Je n’ai pas vraiment eu l’occasion d’apprécier ou de visiter Boston. Je me contente de venir bosser et de rentrer le soir. Je n’essaie pas de brûler les étapes. J’essaie de me préparer mentalement à ce qui pourrait arriver cette saison », poursuit-il.

Brad Stevens a bien remarqué que Lonnie Walker IV était très motivé à l’idée de rejoindre les champions en titre. Une formation dont plusieurs visages lui sont familiers. À commencer par Derrick White, avec qui il a évolué aux Spurs à ses débuts.

Lonnie Walker retrouve Derrick White

« C’était bon de revoir Lonnie. C’était mon gars. Il a été drafté un an après moi, donc on était deux jeunes qui essayaient de s’en sortir sous Pop (Gregg Popovich). Rookie, il a commencé à Austin (en G-League), comme moi, donc on a vécu des choses similaires. C’est un bon gars, il a une bonne énergie dans le gymnase et il peut faire beaucoup de choses singulières sur le terrain », complimente Derrick White.

Aussi, « il s’est beaucoup entraîné avec Jrue (Holiday) les étés précédents. Je pense qu’il était impatient d’être entouré de ces gars et de découvrir une nouvelle situation. Il a clairement beaucoup de talent, il a fait beaucoup de bonnes choses en NBA, on verra comment les choses se déroulent. On en fera autant avec les vingt autres joueurs de l’effectif », cadre le président.

L’an dernier, Lonnie Walker IV était utilisé comme un joker sorti du banc des Nets, avec lesquels il tournait à un peu moins de 10 points de moyenne. Sur les deux saisons précédentes, ce shooteur à 3-points correct (37,5% de réussite depuis deux ans) apportait 12 points de moyenne, avec les Spurs, puis les Lakers.

Avec les Celtics, il s’imagine pouvoir être ce « remplaçant capable de marquer dans beaucoup de situations. Mais pour obtenir ne serait-ce que quelques minutes, les mériter, cela viendra de la défense. Faire les petites choses, aux rebonds, apporter une énergie constante », situe l’arrière, conscient de devoir convaincre.