L’idyllique été de Derrick White se poursuit avec Team USA

Il est l’invité de dernière minute de Team USA, même si son nom circulait depuis quelques semaines en cas de forfait de Kawhi Leonard. Finalement, « The Klaw » sera bien absent aux Jeux olympiques et c’est donc Derrick White qui le remplace dans le groupe de Steve Kerr (et au grand dam de Jaylen Brown…).

« Je partais du principe que Kawhi allait rester dans le groupe, mais quand j’ai vu tout ce qui s’est passé et que j’ai reçu l’appel [de Grant Hill], j’étais prêt à y aller » a détaillé l’intéressé, qui a rejoint la sélection américaine à Abu Dhabi ce dimanche, depuis son Colorado natal, alors même qu’il s’apprêtait à partir au Mexique avec sa famille.

L’idyllique été de Derrick White se poursuit car, après avoir été sacré champion NBA et avoir été prolongé à prix d’or par Boston, le voilà qui s’apprête à disputer ses premiers JO en France. « Un formidable parcours » pour ce joueur simple et discret, qui a longtemps avancé dans l’ombre avant d’être enfin dans la lumière chez les Celtics…

« C’était déjà dingue de passer de la Select Team à l’effectif pour la Coupe du monde en 2019, mais je pense juste que j’ai continué de m’améliorer encore et encore, donc je me sens beaucoup plus à l’aise maintenant » a déclaré celui qui occupera, comme à son habitude, un rôle de col-bleu avec les États-Unis. « Je me sens désormais comme je me sentais à l’époque et je suis simplement excité à l’idée d’être ici. »

Faire mieux qu’en 2019, qu’importe son rôle

Parmi les plus grandes fiertés de Gregg Popovich (rien que ça !), Derrick White s’apprête à participer à sa deuxième compétition internationale avec Team USA (et encore dans la peau de l’invité de dernière minute…).

« Je n’ai pas encore discuté avec le sélectionneur de mon rôle, mais je viens d’arriver et mon objectif est d’aller sur le terrain et de voir où je peux laisser mon empreinte » a-t-il déjà annoncé. « Je me sens meilleur par rapport à mon premier passage avec l’équipe nationale. Je crois que nous avons beaucoup de qualité et mon intention est d’occuper n’importe quel rôle, de combler tous les vides qui pourraient apparaître. »

La première expérience de Derrick White en sélection s’était mal passée à la Coupe du monde 2019 (7e place…) mais, cette année, il y a de fortes chances pour que cela se déroule beaucoup mieux, compte tenu de l’effectif XXL mis en place par Steve Kerr. Qui l’accueille avec un certain enthousiasme.

« Je n’avais pas vu D-White depuis la parade et je suis tellement heureux qu’il soit parmi nous » s’est déjà réjoui Jayson Tatum qui, comme son coéquipier des Celtics (et Jrue Holiday), va pouvoir réussir le doublé titre NBA – titre olympique la même année. « Il va apporter son ADN de champion à cette équipe. »

Derrick White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAN 17 8 48.5 61.5 70.0 0.3 1.2 1.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 3.2 2018-19 SAN 67 26 47.9 33.8 77.2 0.5 3.2 3.7 3.9 2.2 1.0 1.5 0.7 9.9 2019-20 SAN 68 25 45.8 36.6 85.3 0.5 2.8 3.3 3.5 2.2 0.7 1.3 0.9 11.3 2020-21 SAN 36 30 41.1 34.6 85.1 0.4 2.6 3.0 3.5 2.5 0.7 1.3 1.0 15.4 2021-22 * All Teams 75 29 42.1 31.2 86.4 0.5 3.0 3.5 4.9 2.3 0.9 1.6 0.8 13.2 2021-22 * SAN 49 30 42.6 31.4 86.9 0.5 3.0 3.5 5.6 2.4 1.0 1.8 0.9 14.4 2021-22 * BOS 26 27 40.9 30.6 85.3 0.5 2.9 3.4 3.5 2.2 0.6 1.2 0.6 11.0 2022-23 BOS 82 28 46.2 38.1 87.5 0.6 2.9 3.6 3.9 2.2 0.7 1.2 0.9 12.4 2023-24 BOS 73 33 46.1 39.6 90.1 0.7 3.6 4.3 5.2 2.1 1.0 1.5 1.2 15.2 Total 418 28 45.0 36.3 85.4 0.6 3.0 3.5 4.1 2.2 0.8 1.4 0.9 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.