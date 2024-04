Derrick White, l’une des plus grandes fiertés de Gregg Popovich

Dimanche soir, le public de San Antonio a réservé le plus chaleureux des accueils à Derrick White. Aujourd’hui aux Celtics où il réalise sa meilleure saison en carrière, l’ancien arrière des Spurs n’a laissé que de bons souvenirs au Texas. Choisi en fin de premier tour, l’ancien arrière de Colorado a franchi un à un les échelons, de la G-League à Team USA, pour devenir aujourd’hui l’un des meilleurs « two-way players » de la NBA.

« Je ne pourrais pas être plus fier d’un joueur… » lâche Gregg Popovich. « La première fois qu’il est arrivé, je pense qu’il ne s’imaginait pas en NBA. Je l’ai vu évoluer au fil des ans, en commençant par la G-League, en jouant avec nous, puis en devenant titulaire pour nous, avant de franchir d’autres étapes à Boston. C’est tout simplement passionnant à regarder. »

Et puis, Coach Pop’ insiste sur la personnalité de son ancien arrière. C’est une crème dans un groupe, et son apport dépasse le cadre du terrain.

« C’est l’une des meilleures personnes que j’ai croisée. Sa confiance a explosé. C’est un processus. Cela fait maintenant six ou sept ans qu’il est dans la ligue. Je ne sais plus trop. Mais c’est une belle histoire. Il a commencé au bas de l’échelle, a cru en lui et a fait le travail nécessaire pour arriver là où il est aujourd’hui. Je suis ravi pour lui. »

Derrick White ne soupçonnait pas ses propres qualités

Transféré en février 2022 aux Celtics, contre Romeo Langford, Josh Richardson et des choix de Draft, Derrick White s’est immédiatement fondu dans le collectif de Boston. D’abord comme 6e homme, puis désormais comme titulaire !

« Il s’agit simplement de gagner en confiance, et c’est son cas », poursuit Gregg Popovich. « Et puis il y a le temps de jeu, le soutien, et le fait de le faire jouer. Il fallait s’assurer qu’il savait qu’il était sur la bonne voie tout le temps et qu’il travaillait bien. Il avait une affinité naturelle et une compréhension du jeu, une intelligence de jeu qu’il ne soupçonnait pas lui-même. C’est un bon passeur, par exemple. Cela se voyait tout de suite. Mais il ne se voyait même pas sous cet angle. Il était trop humble au début. Maintenant, il a compris ».