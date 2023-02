Avec son parcours atypique vers la NBA, Derrick White va être honoré par son lycée

Pendant que plusieurs de ses coéquipiers participeront aux festivités du All-Star Week-end, Derrick White va profiter de sa fin de semaine pour effectuer un retour aux sources, dans sa ville natale de Parker (Colorado).

En grande forme ces dernières semaines et encore auteur d’un gros match cette nuit dans la victoire face aux Grizzlies (23 points, 10 passes décisives), le meneur/arrière des Celtics va officiellement intégrer le panthéon de son ancien lycée, nommé Legend. C’est là qu’il a pu apprendre les bases et surtout se forger un caractère avant d’intégrer la NCAA II, à Colorado Springs de 2012 à 2015, puis la NCAA I à Colorado en 2016/17.

« A l’époque, personne n’était intéressé par un gamin de 1m85 et 70 kilos en provenance de Parker, Colorado. Je pensais pourtant que je jouais plutôt bien. J’essayais d’intégrer un équipe de deuxième division universitaire, parce qu’il y en a pas mal dans le Colorado, mais personne ne voulait me parler. Il y a eu des moments où je me suis dit que j’allais devoir redevenir un étudiant normal », avait-il récemment confié à JJ Redick.

Au panthéon de Legend

L’arrivée d’un nouveau coach à Colorado Springs lui a finalement ouvert les portes de la NCAA II, mais il a encore fallu batailler. Alors que la plupart des futurs professionnels sont directement « recrutés » par les universités, Derrick White a même dû contracter un prêt qu’il a fini de régler lorsqu’il a touché son premier salaire en NBA.

Désormais joueur référencé dans la plus prestigieuse ligue du monde, Derrick White est resté proche du milieu du basket local. Il lui arrive par exemple encore de participer aux sessions du camp « Nothing But Net Elite Basketball Coaching » organisées à Parker. Pour le reste, son histoire continue de s’écrire avec les Celtics au sommet de la NBA, faisant de lui un athlète à part de l’histoire de Legend.

« Peu de gens arrivent en NBA depuis le Colorado, et surtout depuis Parker. Je serai le premier dans l’histoire du lycée de Legend, ce qui est plutôt cool », a-t-il conclu, fier de son parcours atypique.