Le collectif des Celtics punit les Grizzlies en deux temps

Pourtant privés de trois joueurs majeurs (Jaylen Brown, Marcus Smart et Malcolm Brogdon), les Celtics enchaînent avec une 4e victoire de suite, la 6e en sept matches en s’imposant 119-109 face aux Grizzlies. Dans un match de séries où les partenaires de Jayson Tatum pensaient avoir fait le plus dur en fin de première mi-temps (61-48), les coéquipiers de Ja Morant étaient parvenus à recoller au score à la faveur d’un 15-2 au retour des vestiaires.

Les 5e et 6e fautes de Jaren Jackson Jr. ont plombé le 4e quart-temps de Memphis, largement dominé dans la peinture au rebond offensif, mais aussi puni de loin par Al Horford ou encore Sam Hauser.

À l’arrivée, une victoire logique des Celtics, séduisants dans le jeu pendant trois quart-temps avec le choix du « tall ball » pour gêner des Grizzlies chez qui Steven Adams manque toujours aussi cruellement.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le « spacing » des Celtics. Même si Boston a fait mal dans la peinture avec Robert Williams au rebond, ou les pénétrations de Derrick White, c’est le « spacing » qui a gêné les Grizzlies avec Sam Hauser, Mike Muscala ou encore Al Horford placés derrière la ligne à 3-points. Un « spacing » qui laissé des ouvertures à Jayson Tatum en 1er quart-temps, puis à White.

Les fautes bêtes de Jaren Jackson Jr. Six fautes en 20 minutes, c’est le bilan de JJJ. Le plus problématique, c’est qu’il s’agit de fautes largement évitables, notamment la 5e dans le 4e quart-temps. Une minute après son retour, il prend sa 6e. Memphis ne s’en remettra pas.

La qualité du match. Habituellement, les rencontres disputées en début d’après-midi aux Etats-Unis sont souvent riches en déchets… Ce dimanche soir, les deux équipes ont proposé un spectacle de qualité, avec deux collectifs plutôt au point, comme le démontrent les huit joueurs à 10 points et plus de Boston. A deux mois des playoffs, ces deux formations sont au point, même avec des absents.

TOPS/FLOPS

✅Derrick White. Du très bon White qui célèbre de la plus belle des manières ses un an avec les Celtics : 23 points, 10 passes. Ses attaques sur sa main opposée n’ont cessé de poser des problèmes à Desmond Bane et Ja Morant. C’est lui qui fait le break en 4e quart-temps.

✅Sam Hauser. Titulaire, il a donné le ton avec son adresse lointaine (6 sur 11 à 3-points), et il a obligé des Grizzlies à rester sur lui. Ce qui a ouvert des brèches pour tous les autres.

✅Al Horford. On a cru que sa blessure au doigt, sur un contre, allait lui plomber la soirée, mais il a retrouvé de l’adresse au meilleur moment. Dans les coins ou à 45°, il continue de faire mal, comme le prouvent ses trois tirs primés dans les cinq dernières minutes.

✅Desmond Bane. Le plus régulier des Grizzlies, et le plus entreprenant avec 18 points, 7 passes et 6 rebonds. Il tient la baraque en 1er quart-temps puis il est au coeur du 10-0 en début de seconde mi-temps.

⛔ Jayson Tatum. Un bon premier quart-temps, et ensuite plus rien avec un vilain 3 sur 16 aux tirs ! Mais il n’a pas trop forcé, et c’est déjà une bonne chose.

⛔Santi Aldama. Il a souffert de la comparaison avec Mike Muscala, efficace dès son entrée en jeu. De manière globale, à l’exception de Brandon Clarke, le banc des Grizzlies n’a pas pesé sur la rencontre.

LA SUITE

Boston (41-16) : le choc mardi à Milwaukee.

Memphis (34-22) : réception mercredi du Jazz.