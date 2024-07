Derrick White en reprend pour 4 ans aux Celtics !

« Je ne peux pas dire grand-chose puisque les discussions ne sont pas possibles avant le 1er juillet, mais Derrick White a fait une remarquable saison. Il est très, très important dans notre équipe et on veut le garder le plus longtemps possible. »

Tout était dit par Brad Stevens, le président des Celtics, en avril. Maintenant que l’on est le 1er juillet, la franchise de Boston et l’arrière ont pu, comme prévu, se mettre d’accord pour poursuivre l’aventure ensemble.

ESPN annonce ainsi que l’ancien des Spurs va prolonger son contrat pour quatre saisons supplémentaires, avec le montant maximum à la clé, soit 125.9 millions de dollars. Voici donc Derrick White sous contrat avec les champions 2024 jusqu’en 2029, avec la dernière année en option.

Une prolongation méritée tant l’arrière a été précieux depuis son arrivée à Boston et encore plus cette saison, dans la conquête du titre. Il a tourné à 15.2 points (40% de réussite à 3-pts), 5.2 passes, 4.2 rebonds, 1.2 contre et 1 interception par match, étant élu dans la deuxième équipe défensive de la saison régulière. Il a ensuite confirmé en playoffs, avec des tirs primés décisifs et des actions défensives importantes.

La suite pour les Celtics, pour boucler la boucle avec leur noyau dur et même si ça cela va coûter très cher et alourdir les finances, c’est une prolongation de contrat record (315 millions de dollars) pour Jayson Tatum.

Derrick White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAN 17 8 48.5 61.5 70.0 0.3 1.2 1.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 3.2 2018-19 SAN 67 26 47.9 33.8 77.2 0.5 3.2 3.7 3.9 2.2 1.0 1.5 0.7 9.9 2019-20 SAN 68 25 45.8 36.6 85.3 0.5 2.8 3.3 3.5 2.2 0.7 1.3 0.9 11.3 2020-21 SAN 36 30 41.1 34.6 85.1 0.4 2.6 3.0 3.5 2.5 0.7 1.3 1.0 15.4 2021-22 * All Teams 75 29 42.1 31.2 86.4 0.5 3.0 3.5 4.9 2.3 0.9 1.6 0.8 13.2 2021-22 * SAN 49 30 42.6 31.4 86.9 0.5 3.0 3.5 5.6 2.4 1.0 1.8 0.9 14.4 2021-22 * BOS 26 27 40.9 30.6 85.3 0.5 2.9 3.4 3.5 2.2 0.6 1.2 0.6 11.0 2022-23 BOS 82 28 46.2 38.1 87.5 0.6 2.9 3.6 3.9 2.2 0.7 1.2 0.9 12.4 2023-24 BOS 73 33 46.1 39.6 90.1 0.7 3.6 4.3 5.2 2.1 1.0 1.5 1.2 15.2 Total 418 28 45.0 36.3 85.4 0.6 3.0 3.5 4.1 2.2 0.8 1.4 0.9 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.