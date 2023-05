Ce n’est pas la ligne de stats la plus impressionnante de la soirée, mais c’est bien la plus décisive.

Car Lonnie Walker IV a inscrit l’intégralité de ses 15 points (6/9 au tir) dans le quatrième quart-temps du Game 4 face aux Warriors, permettant aux Lakers de faire le break dans la série (3-1) et donc de s’offrir trois balles de match face aux champions en titre.

« On ne gagne pas ce match sans Lonnie Walker ce soir, c’est une certitude » pouvait logiquement expliquer LeBron James, qui a longuement enlacé son coéquipier après la rencontre.

« Lonnie est rentré et il a très bien joué mais laissez-moi prendre un peu de recul » expliquait de son côté Darvin Ham. « Ce gamin est formidable. Il est sorti de la rotation sans raison particulière. On a fait les échanges, il s’est blessé… Il y avait différentes circonstances mais ce n’était pas sa faute. Mais il est resté dans sa mentalité de soldat, il est resté professionnel, positif, à travailler son jeu tous les jours, à écouter toutes les informations qui étaient données, surtout durant ces playoffs. Jusqu’au moment où il a pu réintégrer la rotation. »

Jusqu’à donc réussir cette performance décisive, dans un match particulièrement décisif.

« Honnêtement, je suis d’abord un scoreur » réagissait Lonnie Walker IV après le match. « Que ce soit le premier shoot du quatrième quart-temps ou le premier shoot du premier, ça ne change pas grand-chose pour moi. J’ai pris beaucoup de shoots durant toute ma vie. J’ai une énorme confiance en moi, je connais ma valeur, je sais ce que je suis capable de faire. Par la grâce de Dieu et beaucoup de travail, de sacrifice et de temps passé dans le gymnase. Et ça a payé ce soir. »

De quoi le rendre particulièrement heureux.

« C’est le plus grand sentiment que l’on puisse imaginer. Enfant, c’est quelque chose que je rêvais de faire. Pas seulement de participer aux playoffs, mais de peser, sans parler de gagner en playoffs. Je suis vraiment fier de moi. Cela montre vraiment mes capacités. Ma force mentale, tout simplement. Je pense que le plus difficile, quand on joue beaucoup et qu’on ne joue plus du tout, c’est de s’accrocher » détaillait-il ainsi pour conclure.

Lonnie Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 SAN 17 7 34.8 38.5 80.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 2.7 2019-20 SAN 61 16 42.6 40.6 72.1 0.4 1.9 2.3 1.1 1.3 0.5 0.7 0.2 6.4 2020-21 SAN 60 25 42.0 35.5 81.4 0.2 2.4 2.6 1.7 1.7 0.5 1.1 0.3 11.2 2021-22 SAN 70 23 40.7 31.4 78.4 0.3 2.3 2.6 2.2 1.4 0.6 1.0 0.3 12.1 2022-23 LAL 56 23 44.8 36.5 85.8 0.3 1.7 2.0 1.1 1.3 0.5 0.8 0.3 11.7 Total 264 21 42.2 34.9 80.0 0.3 2.0 2.3 1.5 1.3 0.5 0.9 0.3 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.