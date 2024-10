Les Pacers et Pascal Siakam ont retenu la leçon pour faire tomber les Celtics

Celui-là, les Pacers l’auraient certainement amèrement regretté. Mercredi, face aux invaincus Celtics, Indiana a longtemps été en contrôle, menant de 24 points dans le troisième quart-temps, et encore de 19 unités à un peu plus de de sept minutes du buzzer. Mais les hommes de Rick Carlisle sont passés tout proche d’une grosse désillusion, laissant Boston revenir et pousser le match en prolongation. Il leur a fallu de grosses ressources mentales et un Pascal Siakam clutch pour ressortir avec le sourire de la rencontre (135-132).

Le Camerounais a été impressionnant dans la dernière minute du match pour égaliser d’un fadeway bien contesté, avant de plier le match à 6,1 secondes de la fin de loin. La conclusion d’une grande soirée pour l’ancien Raptor derrière la ligne à 3-points, avec ses six primés synonymes de record en carrière égalé. « J’étais ouvert, j’avais juste à envoyer« , a-t-il réagi sobrement à ESPN, insistant davantage sur ce que ses tirs voulaient dire pour son équipe.

Un « money time » cette fois abouti

Cette rencontre allait au-delà d’une simple victoire comme une autre pour les Pacers. Auteurs d’un début de saison poussif avec trois défaites de rang, ils restaient surtout sur deux revers en fin de match, contre des Sixers déplumés puis contre le Magic, adversaire direct pour une bonne place à l’Est.

« On a eu deux matchs que l’on perdait pour 2-3 ballons perdus, des rebonds… On voulait obtenir celui-ci. On avait l’avantage et on les a laissés revenir mais on s’est battu. On doit être cette équipe qui se bat jusqu’au bout. »

En cadre expérimenté, et alors qu’Indiana a dû faire sans Myles Turner puis sans Andrew Nembhard, sorti au bout de cinq minutes pour une tendinite au genou, Pascal Siakam a montré l’exemple avec 29 points à 11/20, assorti de 11 rebonds, 5 passes. « Rester tranquille, calme et concentré a été vraiment énorme pour nous, en particulier avec la manière dont je joue en ce moment » a estimé Tyrese Haliburton, décidément en difficulté avec son shoot (17 points à 7/19 mercredi). « On a vraiment besoin qu’il maintienne le navire à flot. »

Une première revanche sur la finale de conférence

C’est que Pascal Siakam en a vu d’autres du côté de Toronto, du jeune « energizer » dans l’épopée du titre jusqu’à un statut de All-Star établi.

L’intérieur n’avait surtout rien oublié de ses premiers playoffs avec sa nouvelle franchise le printemps dernier, et cette finale de conférence perdue contre les Celtics. S’ils avaient été balayés 4-0 par Boston, seul le Game 2 avait été un cavalier seul du futur champion, vainqueur des trois autres rencontres par 11 points cumulés.

« On a perdu quatre fois contre ces gars-là en mai et trois de ces défaites étaient les mêmes situations que ce soir » s’est remémoré Pascal Siakam. « Cela a été une bonne expérience pour grandir et apprendre. Perdre des ballons, s’accrocher et quand même sortir vainqueur, c’est énorme, cela montre qu’on a grandi. » « C’est facile d’aller en prolongation en étant plutôt négatifs parce qu’on sent qu’on avait match gagné un long moment » a expliqué Tyrese Haliburton à la presse, qui loue la « maturité » prise par son équipe. « Mais nous avons été exactement dans cette position, avec exactement la même équipe. C’est une grande victoire pour nous. »

Avec 2 victoires et 3 défaites, les Pacers vont désormais devoir enchaîner pour retrouver un bilan plus révélateur de leurs ambitions.

« Il y aura toujours des hauts et des bas dans la saison, c’est un marathon, pas un sprint » a tempéré Pascal Siakam. Le calendrier n’est pas simple pour Indiana ces prochains jours avec un rapide passage à l’Ouest chez les Pelicans puis les Mavericks avant une nouvelle possible revanche, contre le Magic, cette fois à Indianapolis.