Tobias Harris prend sa revanche sur le public de Philadelphie

Nul doute que Tobias Harris savait qu’il allait être froidement accueilli à Philadelphie. Les fans n’ont pas oublié que l’intérieur a signé pour 180 millions de dollars sur cinq saisons en 2019 sans jamais être All-Star, ni avoir permis aux Sixers de franchir un cap. Ce fut donc cher payé pour de telles performances, souvent frustrantes.

« Ce fut une expérience que je n’échangerais pour rien au monde. Ça n’a pas fonctionné comme je l’aurais souhaité ni comme le voulait la franchise, car on n’a pas gagné le titre », commente le nouveau joueur de Detroit.

Forcément, les spectateurs du Wells Fargo Center ont décidé de constamment huer Tobias Harris lors de la réception des Pistons. De quoi inquiéter les coéquipiers de l’ancien de Philadelphie.

« C’est marrant car beaucoup de joueurs m’ont demandé comment j’allais, mais je savais à quoi ça rassemblait », a-t-il réagi, chambrant même le public à un moment, en demandant que les huées soient encore plus fortes ! « J’en ai profité. Quand je jouais ici, c’était difficile à vivre, mais là, j’ai voulu adopter une approche différente et l’accepter. »

Il a bien fait puisque, depuis le début de cet exercice, l’ailier fort était peu tranchant avec 10 points de moyenne à 34% de réussite au shoot. Face à son ancienne équipe, il a réalisé sa meilleure sortie de la saison avec 18 points et 14 rebonds et les Pistons ont remporté leur premier match de la campagne.

Par conséquent, Tobias Harris a fait d’une pierre trois coups : un bon match sur le plan personnel, une victoire pour Detroit et enfin une petite revanche face aux exigeants fans des Sixers.

« Les fans ont une mauvaise réputation ici à cause de leur passion. J’ai joué dans plusieurs villes et Philadelphie fait partie des équipes où on peut être sifflé par ses propres fans. Mais on peut aussi se retrouver au restaurant et ils vous mettent leur bébé dans les bras pour une photo », tempère-t-il. « Ce sont des fans de basket passionnés, qui veulent que leur équipe joue bien, mais qui peuvent aussi vous faire mal, ça c’est clair. »

Tobias Harris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 MIL 42 11 46.7 26.1 81.5 0.7 1.7 2.4 0.5 1.1 0.3 0.7 0.2 5.0 2012-13 * All Teams 55 24 45.5 31.5 75.2 1.3 3.9 5.2 1.3 2.2 0.6 1.2 0.8 11.0 2012-13 * MIL 28 12 46.1 33.3 88.5 0.6 1.4 2.0 0.5 1.1 0.3 0.6 0.2 4.9 2012-13 * ORL 27 36 45.3 31.0 72.1 2.1 6.4 8.5 2.1 3.3 0.9 1.8 1.4 17.3 2013-14 ORL 61 30 46.4 25.4 80.7 1.4 5.5 7.0 1.3 2.3 0.7 1.3 0.4 14.6 2014-15 ORL 68 35 46.6 36.4 78.8 1.1 5.2 6.3 1.8 2.0 1.0 1.7 0.5 17.1 2015-16 * All Teams 76 33 46.9 33.5 83.1 1.3 5.4 6.7 2.2 2.0 0.9 1.4 0.5 14.7 2015-16 * ORL 49 33 46.4 31.1 78.4 1.5 5.5 7.0 2.0 1.9 1.0 1.6 0.6 13.7 2015-16 * DET 27 34 47.7 37.5 91.1 0.9 5.3 6.2 2.6 2.3 0.7 1.1 0.4 16.6 2016-17 DET 82 31 48.0 34.6 84.1 0.8 4.3 5.1 1.7 1.6 0.7 1.2 0.5 16.1 2017-18 * All Teams 80 33 46.0 41.1 82.9 0.7 4.7 5.5 2.4 2.0 0.9 1.3 0.4 18.6 2017-18 * DET 48 33 45.1 40.9 84.6 0.8 4.3 5.1 2.0 1.9 0.7 1.1 0.3 18.1 2017-18 * LAC 32 35 47.3 41.4 80.0 0.7 5.3 6.0 3.1 2.3 1.2 1.7 0.6 19.3 2018-19 * All Teams 82 35 48.7 39.7 86.6 0.8 7.0 7.9 2.8 2.2 0.6 1.8 0.5 20.0 2018-19 * LAC 55 35 49.6 43.4 87.7 0.7 7.2 7.9 2.7 2.2 0.7 2.0 0.4 20.9 2018-19 * PHL 27 35 46.9 32.6 84.1 1.2 6.7 7.9 2.9 2.3 0.4 1.6 0.5 18.2 2019-20 PHL 72 34 47.1 36.7 80.6 1.0 5.9 6.9 3.2 2.3 0.7 1.4 0.6 19.6 2020-21 PHL 62 33 51.2 39.4 89.2 1.0 5.8 6.8 3.5 1.9 0.9 1.7 0.8 19.5 2021-22 PHL 73 35 48.2 36.7 84.2 1.1 5.7 6.8 3.5 2.2 0.6 1.6 0.6 17.2 2022-23 PHL 74 33 50.1 38.9 87.6 0.9 4.8 5.7 2.5 2.0 0.9 1.2 0.5 14.7 2023-24 PHL 70 34 48.7 35.3 87.8 1.1 5.3 6.5 3.1 1.6 1.0 1.3 0.7 17.2 2024-25 DET 5 35 37.1 15.0 100.0 1.0 7.4 8.4 2.0 3.4 0.6 1.6 1.0 11.6 Total 902 32 47.8 36.7 83.5 1.0 5.2 6.2 2.4 2.0 0.8 1.4 0.5 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.