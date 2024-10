Sept minutes et trente-deux secondes, c’est ce qui a suffi à Rayan Rupert pour être un des joueurs clés des Blazers mercredi soir. Chez les Clippers, Portland était en passe de céder dans le quatrième quart. Mais le jeune arrière français est venu à la rescousse et a exploité au mieux son faible temps de jeu. Ses sept points avant le money time ont permis aux visiteurs de revenir, avant de s’imposer dans les derniers instants.

Le sophomore est rentré dans le rang après avoir profité des nombreuses blessures et de la fin de saison 2024 en roue libre de sa franchise pour obtenir du temps de jeu et des premières titularisations. Rotation aux postes 2/3, Rayan Rupert n’était pas entré en jeu lors du deuxième match de la saison des Blazers, puis avait dû se contenter d’un peu moins de quatre minutes la rencontre suivante, toujours face aux Pelicans.

Et son coach Chauncey Billups ne lui a pas forcément fait un cadeau en ne le lançant mercredi qu’en toute fin de troisième quart-temps. Rayan Rupert a toutefois su pleinement profiter de l’opportunité.

Sept points en 43 secondes

Les Clippers venaient de reprendre huit points d’avance à 10 min 46 de la fin. Mais 43 secondes plus tard, le score n’était plus que de 90-89 en leur faveur, la faute à sept points du seul Tricolore ! Un lay-up difficile, un panier sur jeu rapide, puis un tir lointain : une jolie série qui a surpris tout l’Intuit Dome jusqu’aux commentateurs des Clippers qui ont confondu Rayan Rupert avec Toumani Camara plusieurs possessions de rang…

« Mes coéquipiers étaient fiers, et je suis très heureux« , a réagi le facteur X du soir, tout sourire. « Ils me soutiennent tout le temps, me poussent même quand je ne joue pas. J’adore ces gars. Ils m’ont dit ‘merci, c’est comme ça qu’il faut être prêt et agressif’. Ils m’ont dit que j’avais changé le match. » Complètement relancé par le joueur de 20 ans, Portland s’est accroché, jusqu’à s’imposer en prenant l’avantage dans les ultimes moments de la rencontre.

« Nous avons fait un boulot incroyable pour rester soudés » s’est félicité Chauncey Billups. « Nous savions que nous allions avoir besoin de tout le monde dans ce match à l’extérieur contre une des meilleures défenses de la ligue. » « Je me sens plus à l’aise, j’ai travaillé tout l’été, et je me sens prêt » a assuré pour sa part le natif de Strasbourg. « J’essaie juste d’être prêt chaque instant. À chaque fois le coach me fait entrer, j’essaie d’amener le plus d’énergie possible à mes coéquipiers sur le terrain. »

Face à Nicolas Batum qu’il a qualifié de « grand frère » et de « mentor« , Rayan Rupert a peut-être marqué des points au-delà de la feuille de statistiques. Qui ne demandent qu’à être confirmées vendredi face au leader de l’Ouest, le Thunder.

Rayan Rupert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 39 16 33.5 35.9 76.0 0.6 1.7 2.4 1.6 1.4 0.3 0.8 0.1 4.0 2024-25 POR 4 10 70.0 50.0 66.7 0.8 1.0 1.8 0.5 1.0 1.0 0.5 0.0 4.2 Total 43 16 35.7 36.3 75.0 0.6 1.7 2.3 1.5 1.4 0.4 0.8 0.1 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.