Le contrat de confiance entre Dennis Schroder et Jordi Fernandez

Après avoir battu les Bucks, les Nets n’étaient pas loin de faire tomber les Nuggets, en s’inclinant en prolongation face à un énorme Nikola Jokic. Ils ont confirmé leur bonne séquence en réussissant à battre les Grizzlies avec une performance très solide d’un homme : Dennis Schroder.

Le meneur de jeu a compilé 33 points à 11/14 au shoot dont 6/9 à 3-pts et 8 passes dans cette victoire. Surtout, il a inscrit 11 points dans le dernier quart-temps, largement remporté par Brooklyn.

« Un moment, il m’a dit : ‘donnez-moi le ballon, je vais m’occuper de tout’. C’est ce qu’il fait. C’est un leader », constate Jordi Fernandez. « Il met tout le monde en place. S’il faut marquer, il le fait. C’est vraiment très, très agréable de l’avoir sur le parquet. »

Un scénario confirmé par l’Allemand. « J’ai dit au coach que je voulais gagner ce match », raconte Dennis Schroder. « Je lui ai dit de me laisser le ballon et il m’a dit d’accord. »

Le métronome des Nets

Les deux hommes ont donc confiance l’un envers l’autre. Le meneur de jeu, avec son expérience, sait qu’il peut prendre les choses en main, quand le coach est conscient que Dennis Schroder est peut-être sa meilleure arme sur le parquet, sa plus fiable par rapport à un Cam Thomas, pas toujours très précis, par exemple. « C’est un gagnant », souligne Ziaire Williams.

Avec 24.6 points à 54% de réussite au shoot et 55% à 3-pts et 8.2 passes de moyenne, le champion du monde 2023 avec l’Allemagne est très bon depuis le début de la saison régulière. Si les Nets affichent ce niveau de jeu, c’est en partie grâce à l’ancien du Thunder ou des Hawks.

« Tout le monde court et fait les efforts. C’est ce qu’il faut pour gagner un match NBA, surtout contre une bonne équipe de l’Ouest », analyse-t-il. « On l’a fait ensemble. Tout le monde a défendu, on a fait l’effort collectivement. Offensivement, on s’amuse, tout le monde touche le ballon, shoote avec confiance. Cela nous a permis de gagner. »

Dennis Schroder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 20 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.5 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 31 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 * All Teams 64 29 43.1 34.4 85.3 0.5 2.8 3.3 4.6 2.4 0.8 2.2 0.1 13.5 2021-22 * BOS 49 29 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 * HOU 15 27 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 * All Teams 80 31 43.5 37.5 83.6 0.5 2.5 3.0 6.1 2.0 0.8 1.9 0.2 14.0 2023-24 * TOR 51 31 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2023-24 * BRK 29 32 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2024-25 BRK 5 35 54.7 55.3 87.0 0.0 2.0 2.0 8.2 3.2 0.8 2.8 0.0 24.6 Total 772 27 43.5 34.5 83.6 0.4 2.5 2.9 4.8 2.1 0.8 2.3 0.1 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.