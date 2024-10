Kevin Durant a repris la saison pied au plancher avec déjà trois matchs sur quatre terminés à 30 points et plus. Nike en profite pour dévoiler un nouveau coloris de la KD 17, sa 17e chaussure signature.

On aurait cru que sa sortie était imminente tant le thème aurait parfaitement collé à Halloween avec sa tige en orange et noir assortie d’une simple bande blanche au niveau de la semelle intermédiaire. Mais la paire baptisée « Slim Reaper », comme on peut le voir au niveau du talon, serait en fait prévue pour… le printemps 2025 !

Voici donc ces quelques clichés pour patienter avant de voir ce coloris débarquer sur le marché.