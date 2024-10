Rajon Rondo tiraillé entre son fils et les Bucks

Lundi soir, Doc Rivers n’était pas l’unique ancien Celtic à se rendre au TD Garden, puisqu’il était accompagné de Rajon Rondo.

Depuis la présaison, l’ancien meneur de Boston a intégré le staff des Bucks. Ce n’est pas dans un rôle à plein temps, ni d’assistant, mais le double champion NBA a accepté d’apprendre le métier avec son ancien entraîneur.

« Je savais qu’il était prêt à coacher s’il en avait envie » explique Doc Rivers à propos de son ancien joueur. « C’est clairement le joueur le plus intelligent que j’ai entraîné. Il m’a fallu deux ans pour essayer de le convaincre. Vous savez, il a un peu tâté le terrain, il a un peu regardé… »

La mise en place d’un calendrier

Si Rajon Rondo est présent à mi-temps, et qu’il hésite à s’investir totalement, c’est parce que, comme Carmelo Anthony et d’autres anciens joueurs, il couve son fils Pierre, âgé de 12 ans.

« Il a un fils, et ce n’est pas qu’il ne voulait pas être entraîneur », confirme Doc Rivers. « Son fils est un joueur très talentueux et il travaille avec lui. Nous sommes en train d’élaborer un calendrier pour essayer de lui donner assez de temps pour être là et pour être avec nous ».

Doc Rivers est en tout cas déjà satisfait de lui avoir mis le pied à l’étrier. « La seule chose que je peux vous dire, c’est qu’au cours du camp d’entraînement, il est devenu accro et il adore ça », conclut le « head coach ».« C’est en lui et une fois que c’est en vous, vous ne pouvez plus vous en défaire. C’était donc mon objectif. »