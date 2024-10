Rajon Rondo intègre le staff de Doc Rivers aux Bucks

« Ramène tes fesses au camp ! » C’est ce qu’avait lancé Doc Rivers cet été au jeune marié Rajon Rondo sur les bords du Lac de Côme. Quatre mois plus tard, on apprend qu’il est bel et bien au camp des Bucks comme « guest coach », et pour une durée indéterminée. « Vous allez le voir beaucoup. C’est tout ce que j’ai à dire » a expliqué le coach de Milwaukee à propos de la présence de son ancien meneur de jeu.

Retiré des terrains depuis deux ans, Rajon Rondo avait vu circuler son nom du côté des Lakers pour épauler JJ Redick, et finalement il a accepté la proposition de Doc Rivers. « Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte dans le métier d’entraîneur », rappelle-t-il. « On ne peut pas se dire « je vais devenir entraîneur » du jour au lendemain, en pensant que tout s’arrange et se met en place. Il faut que certaines personnalités s’accordent, et il y a beaucoup de sacrifices. J’apprends certaines choses. Les réunions matinales, le nombre d’heures passées à regarder des vidéos, c’est beaucoup… »

Gravir les échelons

Pour l’instant, Rajon Rondo joue les stagiaires. Un calepin à la main, il prend des notes, et il épaule les joueurs. « On voit souvent des gens passer du statut de « non-entraîneur » à celui de head coach », poursuit-il. « Beaucoup de gens deviennent directement adjoints. Il n’y a donc pas de voie à suivre. Je veux simplement chercher à obtenir le plus d’informations possible. »

L’ancien meneur des Celtics et des Lakers a confirmé qu’il avait été en contact avec plusieurs franchises, mais il a donné la priorité à Doc Rivers, le coach qui lui a permis d’exploser à Boston. Il était son relais sur le terrain, et aujourd’hui il découvre le métier d’entraîneur à ses côtés.

« C’est le joueur le plus intelligent que j’aie jamais entraîné, et il n’est pas seulement intelligent », assure Doc Rivers. « Il sait quand il faut et quand il ne faut pas dire les choses. C’est un grand rassembleur. La différence avec Rondo, c’est qu’il voit tout. Il ne voit pas seulement sa position, il voit la position de tout le monde. Il connaît les systèmes de tout le monde. Je vous le dis, c’est un génie. C’est le seul que j’ai entraîné – et j’ai entraîné des joueurs très intelligents – mais la compréhension qu’a Rondo du jeu, de son travail, de ce qu’il doit faire et de ce qu’il doit faire est incroyable. Et il le voit très tôt. C’est pourquoi notre relation est si bonne. Et c’était mauvais au début, parce qu’il est très intelligent. C’est devenu une relation extraordinaire parce que c’est le seul joueur à qui je donnais mon plan de jeu avant les rencontres. »