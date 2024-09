Le fils de Carmelo Anthony peut-il jouer pour une autre fac que Syracuse ?

Syracuse, Auburn, USC, Florida State, Ohio State et Rutgers. Voilà les six facultés entre lesquelles Kiyan Anthony, le fils de Carmelo, hésite, et entre lesquelles il va choisir dans les prochaines semaines.

Évidemment, même si Jim Boeheim n’est plus là, tout le monde s’attend à le voir rejoindre les Orange, avec lesquels son père a remporté le titre universitaire en 2003. Mais pas si vite…

« Même si je sais que le monde entier veut que j’aille à Syracuse, je n’ai pas encore pris ma décision et je dois encore parler aux entraîneurs et évoquer les différents détails – comme les autres joueurs qui seront là, comment ils veulent que je joue, comment je serai entraîné et d’autres choses du même genre », tente ainsi de tempérer Kiyan Anthony. « Il me reste donc à terminer mes visites et à prendre une décision. Je compte beaucoup sur mes parents pour me conseiller et savoir comment ils pensent que ça collera pour moi dans ces facs. »

La salle d’entraînement de Syracuse ? Le Melo Center !

Le jeune arrière (1m96) de 17 ans, classé 36e prospect parmi les joueurs susceptibles de rejoindre la NCAA en 2025 par ESPN, assure d’ailleurs que ses parents le conseillent, sans le forcer.

« Mon père ne m’a jamais poussé à aller à Syracuse juste parce que son nom est sur le gymnase » assure ainsi le fils. « Il a fait tellement de choses à Syracuse. Il sait que je suis une personne différente. Et au bout du compte, je dois juste prendre ma propre décision. »

Peut-être qu’il voudra justement éviter la pression de son nom à la fac new-yorkaise alors que, comme il l’évoque, les équipes de basket de la faculté s’entraînent tous les jours au Carmelo K. Anthony Basketball Center…

« Si c’est Syracuse – j’y vais souvent et je m’y entraîne – si c’est ça, alors tant mieux. Mais il ne dira jamais : ‘Tu dois aller à Syracuse, tu dois y aller parce que j’y suis allé’. Il ne m’obligera pas à suivre ses traces à moins que je ne le veuille vraiment » conclut ainsi Kiyan Anthony au sujet de son avenir.