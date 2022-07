Cleveland offre à Darius Garland le même contrat que Ja Morant !

Après celles de Ja Morant et Zion Williamson, la prolongation de contrat de Darius Garland était elle aussi attendue cet été.

Elle est finalement tombée aujourd’hui, puisque le meneur All-Star est désormais lié aux Cavaliers jusqu’en 2028 ! Le montant de son nouveau contrat, qui prendra effet à partir de 2023, variera entre 193 et 231 millions de dollars, selon ses présences (ou non) dans des All-NBA teams et ses distinctions individuelles.

À 22 ans, Darius Garland obtient donc le maximum auquel il pouvait prétendre financièrement et ses dirigeants compteront bien évidemment sur lui pour ramener Cleveland en playoffs, dès la saison prochaine. Et lors des saisons suivantes…