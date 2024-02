Darius Garland doit retrouver son rythme (et son souffle)

Revenu cette nuit, après plus d’un mois d’absence à cause d’une vilaine fracture de la mâchoire, Darius Garland a livré une copie plutôt satisfaisante avec 19 points et 3 passes, à un très correct 7/12 aux tirs.

Avec la victoire au bout face aux Pistons (128-121), l’arrière All-Star pouvait rentrer chez lui avec le sentiment du devoir accompli. Un retour réussi de A à Z !

« Je suis super content d’avoir pu rejouer. Ça faisait un mois que j’attendais ça. C’est bon de pouvoir être à nouveau avec l’équipe et de retrouver le terrain avec eux pour aller chercher des victoires », expliquait-il après le match. « Je manque encore de condition physique. Je l’ai senti dès le premier quart ! Il faut simplement que je continue à bosser au quotidien, et ça va revenir. »

Contraint de s’alimenter seulement à base de liquides pendant plusieurs jours, Darius Garland a perdu du poids (entre 6 et 7 kilos). Qu’il n’a pas encore complètement repris. Mais le retour au jeu désormais consommé, le scoreur des Cavs veut retrouver le rythme au plus vite.

« C’était long, c’est clair. Mon objectif était surtout de rentrer dans le collectif et le flot de l’équipe. George [Niang] assure en ce moment, Caris [LeVert] fait du Caris. Craig [Porter Jr.] apporte aussi de bonnes minutes. Je veux simplement retrouver le rythme et ne pas perturber celui de l’équipe qui tourne bien en ce moment. Donc, j’essaie d’apporter du mouvement de balle, et ce que je sais faire [sur le un-contre-un]. Sans forcer. »

Dans une équipe qui a très bien digéré son absence (ainsi que celle d’Evan Mobley) en remportant 15 des 19 rencontres qu’il a manquées, mais qui peut espérer garder sa dynamique voire l’accélérer maintenant au complet, Darius Garland revient avec la bonne approche, humble et tournée vers le collectif.

« Dans la fin de match en l’occurrence, je voulais voir où Donovan aime recevoir le ballon. Impliquer tout le monde car la défense va être focalisé sur Donovan et moi. Il s’agissait de trouver des tirs ouverts à Max [Strus] et Caris et de manipuler leur défense au mieux » conclut-il ainsi.

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 31 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 36 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.7 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 36 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 20 34 47.0 34.6 83.5 0.6 2.2 2.8 5.9 1.6 1.6 3.8 0.2 20.7 Total 270 34 45.0 38.4 86.7 0.5 2.1 2.6 6.7 1.8 1.2 3.1 0.1 18.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.