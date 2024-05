Après Evan Mobley, Darius Garland va faire son retour pour Cleveland

Victime d’une fracture de la mâchoire en décembre, Darius Garland (1m85, 24 ans) va enfin pouvoir retrouver les parquets. Après plus d’un mois d’absence, le meneur All-Star des Cavs devrait rejouer ce mercredi, face à Detroit, selon les informations de l’insider Shams Charania.

Après le retour réussi d’Evan Mobley, voilà donc les Cavs quasiment au complet avec Darius Garland, lui qui enchaîne tout de même une troisième saison consécutive au-dessus des 20 points et 6 passes de moyenne.

Amaigri après un régime exclusivement liquide après sa blessure, Darius Garland avait été autorisé à reprendre les activités basket il y a deux semaines.

En son absence, ses coéquipiers ont pour le moins assuré avec 15 victoires en 19 matchs ! Sachant que les Pistons, les Grizzlies et les Spurs sont les trois prochaines équipes au menu, Darius Garland et les Cavs (28-16) peuvent espérer intégrer le Top 3 de la conférence Est, en doublant les Sixers (29-16) et les Knicks (30-17).

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 31 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 36 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.7 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 36 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 Total 307 34 44.8 38.4 86.4 0.5 2.1 2.6 6.7 1.8 1.2 3.1 0.1 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.