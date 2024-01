Le retour au jeu d’Evan Mobley n’a pas perturbé l’allure des Cavaliers

Sur la touche depuis le 6 décembre, en compagnie de Darius Garland, Evan Mobley a pourtant vu les Cavs monter en régime en son absence. Quand il s’est blessé, le club était ainsi 7e de l’Est, avec 12 victoires pour 9 défaites.

Désormais, Cleveland est 5e, mais pourrait intégrer le Top 3 à court terme, avec 28 victoires pour 16 défaites. Soit un bilan de 16 victoires pour 7 défaites sans son intérieur, avec notamment neuf victoires sur les dix derniers matchs avant ce duel face aux Clippers, l’une des autres équipes en grande forme à l’heure actuelle.

Comment le retour d’Evan Mobley allait-il se passer, au sein d’une équipe qui avait donc trouvé son rythme sans lui, grâce à un style de jeu davantage tourné vers le 3-points ? Réponse : plutôt bien.

« Je ne me suis pas trop senti rouillé » explique ainsi le joueur de 22 ans, auteur de 10 points et 9 rebonds en 21 minutes dans la victoire de son équipe (118-108). « Je me suis remis dans le bain au fur et à mesure. Je me suis senti de plus en plus à l’aise. Et ce dunk, je pense que c’est ce qui m’a vraiment lancé. »

Une défense étouffante

Sa présence fait certes baisser la menace à 3-points, mais la défense monte encore d’un cran.

« Evidemment, les Clippers sont une équipe d’attaque de premier plan, avec des armes partout sur le terrain, qui peuvent vous battre de différentes façons, mais nos gars ont fait un travail incroyable face à ce défi » appréciait JB Bickerstaff. « Ils ne leur ont rien donné de facile. Chaque prise de balle était compliquée. Les isolations, ce n’était jamais de situations de un-contre-un. Il y avait toujours cinq joueurs face à eux. Nos gars ont vraiment accepté ce défi et ils ont vraiment haussé le ton quand c’était nécessaire. »

Car les Clippers étaient quand même revenus à -4 (112-108) à 1min30 de la fin. Mais les Cavaliers ont réussi les actions qu’il fallait pour engranger une nouvelle victoire. Comme en l’absence d’Evan Mobley.

« C’est un hommage à notre équipe, à J.B. (Bickerstaff) et à tous les membres de l’organisation des Cavs », conclut Jarrett Allen. « On a des gars qui s’investissent, qui sont prêts à se sacrifier pour cette équipe et qui ne pensent pas qu’il ne s’agit que d’eux-mêmes. Ce soir, nous avons montré que nous étions capables de jouer le même basket que celui qui nous a permis de gagner ces matches, lorsque tout le monde était absent. Bravo à tout le monde. »

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 34 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.9 1.5 16.2 2023-24 CLE 21 34 57.3 20.0 76.9 2.7 7.8 10.5 2.9 2.9 0.8 2.3 1.7 16.0 Total 169 34 53.8 23.0 68.0 2.3 6.6 8.9 2.7 2.5 0.8 1.9 1.6 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.