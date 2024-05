Donovan Mitchell assure être « heureux à Cleveland »

Les Cavaliers en vacances, les rumeurs d’un départ de Donovan Mitchell ont commencé à se propager. Selon Cleveland.com, l’arrière aurait ainsi parfois été « frustré de l’attitude immature de certains de ses coéquipiers, de leur concentration, du niveau de préparation aux playoffs et de leur niveau d’écoute ».

Mais les rumeurs autour de Donovan Mitchell ne datent pas d’hier. L’arrière a ainsi répété qu’il jugerait de bons playoffs par l’accession en finale de conférence ou en Finals. Originaire de New York, beaucoup l’imaginent rejoindre tôt ou tard les Knicks, alors qu’il peut tester le marché à l’été 2025 puisqu’il dispose d’une « player option » pour la saison 2025/26. C’est donc sans doute cet été que l’avenir de l’arrière à Cleveland se jouera…

Car il est éligible à une prolongation de contrat de 200 millions de dollars sur quatre ans avec les Cavaliers. Veut-il donc continuer l’aventure à Cleveland en prolongeant ? Et si ce n’est pas le cas, est-ce que les Cavs sont prêts à prendre le risque de le garder, au risque de le voir partir libre à l’été 2025 ?

Donovan Mitchell calme les rumeurs

En devant digérer l’élimination contre Boston depuis le banc à cause d’une blessure au mollet, Donovan Mitchell a laissé une journée passer avant de s’exprimer autour de toutes ces rumeurs.

C’est auprès ESPN qu’il a calmé le jeu. « Donovan Mitchell n’a pas de reproches à faire sur quelqu’un ou quelque chose de spécifique à Cleveland. En fait, il dit même être heureux à Cleveland depuis qu’il est arrivé et trouve que l’équipe a fait des progrès en passant le premier tour de playoffs contre le Magic pour atteindre les demi-finales de conférence pour la première fois depuis 2018 » explique ainsi Adrian Wojnarowski, qui a discuté avec le joueur.

Toutefois, Donovan Mitchell n’a jamais caché ses ambitions d’aller plus loin en playoffs et le joueur des Cavs est bien conscient des questions qui se posent autour de son avenir et des discussions autour de son contrat.

« Donovan Mitchell sait qu’il aura des décisions à prendre à l’intersaison. Son agent et lui discuteront avec Cleveland à ce propos lorsque le moment sera venu, » conclut ainsi « Woj ». « Mais il a tenu à souligner qu’il ne finit pas la saison mécontent, mais plus déterminé. »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.8 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.5 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.7 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.2 1.8 2.8 0.6 26.6 Total 468 34 45.0 36.6 84.3 0.8 3.5 4.3 4.7 2.5 1.4 2.8 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.