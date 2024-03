Joe Ingles voit toujours Donovan Mitchell jouer un jour aux Knicks…

Sous contrat jusqu’en 2026, Donovan Mitchell n’a pas prolongé avec les Cavaliers. Pour l’instant, la direction ne panique pas, et le joueur a la possibilité de tester le marché en 2025 en activant sa « player option ». En clair, contractuellement, il est encore à Cleveland au moins jusqu’en juillet 2025. Mais les rumeurs sont tenaces, et cela fait plusieurs années qu’on l’annonce du côté de New York. C’est sa ville, et son père y est toujours dirigeant en MLB.

Pour Joe Ingles, qui le connaît bien puisqu’il a joué cinq ans à ses côtés, c’est une évidence : Donovan Mitchell jouera un jour aux Knicks.

« Lorsqu’il avait été question qu’il vienne à New York, l’équipe n’allait pas très bien » se souvient l’ailier du Magic. « Je pense qu’il est assez content de la façon dont les choses se passent à Cleveland. Mais cela ne me surprendrait pas. C’est un enfant de New York. Si je pouvais jouer à Melbourne et gagner la même somme d’argent, pourquoi ne pas y penser ? ».

Cet été, Joe Ingles avait été plus catégorique. « Tôt ou tard, je pense qu’il jouera à New York » avait-il lancé sur une radio de Utah. « Ce serait cool pour lui. Pour qui que ce soit, jouer dans sa ville natale, c’est quelque chose de très particulier. S’il y parvient, ce sera génial. Si ça ne se fait pas, cela ne changera pas ma vie ».

Il y a 18 mois, les Knicks n’avaient pas voulu lâcher RJ Barrett, Quentin Grimes, deux premiers tours de Draft non-protégés, deux seconds tours de Draft et deux « swaps » (échanges de choix) pour récupérer Donovan Mitchell. Aujourd’hui, les deux premiers ne sont plus là, et les Knicks ont misé sur OG Anunoby et Bojan Bogdanovic pour tenter de remporter le titre.

Quant à Donovan Mitchell, actuellement blessé, il a permis à Cleveland de se hisser à la 2e place de l’Est !